Nuria y su hija María analizan la situación de la vivienda en España; la joven tiene pareja y no consigue formalizar una vida propia

Las claves de la crisis de la vivienda en España: los jóvenes, la falta de mano de obra y el fenómeno europeo

Compartir







El problema de la vivienda en España presenta un fuerte componente generacional, especialmente grave para aquellas personas que están entre los 20 y los 34 años. Vamos a ver uno de los millones de casos que hay en nuestro país. Nuria y María, madre e hija, cuentan su historia.

María tiene 28 años, está trabajando, tiene un buen salario y tiene una pareja que está en esas mismas condiciones. ¿Cómo es posible que en este país una pareja así lleve tiempo buscando y no encuentre una vivienda? "Llevamos de forma conjunta unos cinco años ahorrando aproximadamente y como año y medio buscando vivienda. Nuestra principal opción es comprar vivienda propia y emanciparnos juntos, pero nos encontramos que, aunque cada vez tenemos más ahorros, nuestro dinero vale menos. Sentimos que tenemos menos dinero. Entonces es una frustración pues brutal, como te puedes imaginar", cuenta María.

En el entorno de María se encuentran casos similares, gente que busca y no encuentra. Y que quizá ni siquiera puede alquilar. Se palpa la frustración: "En mi caso hay un poco de todo porque yo tengo muchas amistades también fuera de Madrid, que no tienen la suerte de vivir con las familias como nosotros, que nos encontramos a gusto y en situación de poder ahorrar de forma privilegiada. Ellos se ven obligados a vivir en pisos alquilados y pagar alquileres súper altos que no les permiten ahorrar. Entonces todavía más complicado para acceder a una vivienda propia".

Nuria, la madre de María: "Lo tienen muy difícil, hablamos de cientos de miles de euros en una vivienda"

Nuria tiene dos hijos. María es la mayor, pero tiene otro de 25. ¿Cuál es la situación en su hogar? ¿Hay diferencias o similitudes respecto a cuando ella era joven? "En mi caso también fue bastante difícil comprar la primera vivienda, ya que yo vine también fuera de vivía fuera de Madrid, me vine a Madrid. Y estuvimos de alquiler como cinco años, ahorrando y ahorrando para poder acceder a una primera vivienda. Fue bastante difícil y con mucho sacrificio", cuenta la progenitora.

Los jóvenes pueden tenerlo más difícil. "Lo tienen muy difícil porque ahora mismo hablamos de cientos de miles de euros en una vivienda, que es que es muy difícil pagar eso con los salarios que hay actualmente. Entonces creo que sí que es verdad que lo tienen súper difícil".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La edad de emancipación ahora es distinta también: "Yo tuve otro escenario, yo me emancipé antes y ellos pues están tardando más pese a que tienen muchísimas ganas de hacerlo, es imposible", señala Nuria. El futuro es algo que preocupa a los jóvenes, así como otras cuestiones relacionadas con la vivienda. "Yo lo que veo es que cada vez la natalidad se está retrasando mucho más, ya que nos es mucho más complicado empezar a hacer nuestra vida propia, nuestra vida en común, en mi caso de pareja. Entonces parece que todo va un poquito más tarde y es lo que sentimos que está pasando ahora mismo", sentencia María.