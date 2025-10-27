La multa ascendería exactamente a “3.600.902 euros”, ha anunciado FACUA, que denunció a la agencia inmobiliaria “por imponer cobros a inquilinos”

Consumo abre un expediente sancionador a una segunda inmobiliaria por prácticas abusivas contra inquilinos

FACUA – Consumidores en Acción, ha anunciado públicamente que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto imponer una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro tras su denuncia contra la agencia inmobiliaria por, según aseguran, “imponer cobros a inquilinos”.

A través de un comunicado, FACUA sostiene que la entidad “ha cometido un total de siete infracciones de la normativa de protección de los derechos de los consumidores en los contratos que firma con los arrendatarios”, y detalla que “3.600.902 euros” es “la cuantía a la que asciende la multa que la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto para Alquiler Seguro".

La denuncia de FACUA contra Alquiler Seguro y la propuesta de sanción

Fue ya hace unos meses cuando Consumo abrió un expediente sancionador a una "gran agencia inmobiliaria" por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler en todo el territorio nacional, sin revelar inicialmente el nombre de la empresa. No obstante, FACUA informó posteriormente que la compañía afectada era Alquiler Seguro, a la que denunció en noviembre de 2023 por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación vigente tras la promulgación de la ley de vivienda.

Ahora, según refieren, la propuesta de sanción presentada por el Ministerio, que debe ser valorada por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, continuará en fase de análisis durante los próximos meses, dado que se espera una decisión una vez revisadas las alegaciones formuladas por las partes.

A ese respecto, en la resolución, que ha sido comunicada a Facua conforme a lo establecido en la ley, ya que la asociación figura como parte personada en el procedimiento, se detallan las irregularidades localizadas en los contratos que la inmobiliaria firma con los arrendatarios, mientras se desestiman las alegaciones de la agencia contra la primera propuesta de sanción emitida en marzo.

Sobre ello, Consumo destaca entre dichas irregularidades la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, mediante el que se encubre el cobro de gastos que deberían ser asumidos por el propietario, así como la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica; a ello se añade la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.

FACUA apunta a “seis infracciones muy graves” y una “grave”

En su comunicado anunciando la propuesta de multa por parte del Ministerio de Consumo, FACUA, que recalca que “fue a primera denunciante en el proceso contra Alquiler Seguro y es parte en el procedimiento”, apunta que denunció a la inmobiliaria en noviembre de 2023 “por obligar a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA”. Un cobro que, señalan, “justificaban en la prestación de un ‘servicio de atención al inquilino’ que incluía, entre otros, ‘asesoramiento para las gestiones de cambio de titularidad de los suministros energéticos’, ‘asesoramiento jurídico» sobre el contrato de alquiler e incluso ‘resolución de siniestros e incidencias’, una gestión que en muchos casos corresponde al propio arrendador”.

De este modo, señalan que han recibido ahora la "propuesta de resolución sancionadora, en la que se acredita que Alquiler Seguro cometió seis infracciones calificadas como 'muy graves' y una como 'grave' en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias".