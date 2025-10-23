Los líderes europeos se movilizan por primera vez para abordar esta emergencia

Europa se rinde al problema de la vivienda con Lisboa, Madrid y Barcelona como las ciudades con los alquileres más caros

Compartir







Los líderes europeos piden a la Comisión Europea que presente un plan “ambicioso” para hacer frente a la crisis de la vivienda. Todos se muestran conscientes de que es “una preocupación urgente” y por eso se movilizan por primera vez para abordar esta emergencia.

"Esta crisis afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos, repercute negativamente en la competitividad y socava la confianza en nuestras instituciones democráticas", advierte el exprimer ministro portugués, António Costa.

PUEDE INTERESARTE La Comunidad de Madrid ofrece nuevas ayudas al alquiler para jóvenes de hasta 35 años: requisitos y fechas clave

Sánchez propone crear un fondo específico para construir viviendas

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea instan al Ejecutivo comunitario a presentar "sin demora un plan ambicioso y global en materia de vivienda asequible, cuyo objetivo debe ser apoyar y complementar los esfuerzos de los Estados miembro, teniendo debidamente en cuenta el principio de subsidiariedad".

En esta cumbre ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo ha propuesto la creación de un fondo específico para la construcción de vivienda protegida, entre otras medidas, para controlar los precios en zonas tensionadas y las viviendas turísticas. Fuentes diplomáticas ya lo califican de éxito que la crisis de la vivienda haya llegado a los líderes europeos.

PUEDE INTERESARTE Comprar una casa con okupa dentro, un nuevo negocio al alza

"Esto es más que una crisis inmobiliaria: es una crisis social", según von der Leyen

La Unión Europea carece de competencias directas en este ámbito, ya que es responsabilidad de las autoridades nacionales, regionales y locales. Aún así, la la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo ha situado en el centro de la agenda del bloque para esta legislatura.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Esto es más que una crisis inmobiliaria: es una crisis social. Desgarra el tejido social europeo, debilita nuestra cohesión y también amenaza nuestra competitividad”, señala la presidenta. La Comisión Europea ya trabaja en el primer Plan de Vivienda Asequible de la UE que se presentará en diciembre.