La resolución del Tribunal Económico aclara que es posible aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual a la cancelación de préstamo

Las personas que compraron una vivienda antes de 2013 podrán deducirse en el IRPF los gastos que conlleva la cancelación de la hipoteca en caso de venta del inmueble, según reconoce una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) adelantada este viernes por 'El País'.

La resolución del Tribunal Económico, dependiente de Hacienda, aclara que, en contra del criterio que se venía siguiendo hasta ahora, es posible aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual a la cancelación de préstamo cuando se utilizan para ello los recursos obtenidos por la venta del propio inmueble.

La deducción por inversión en vivienda habitual -ya desaparecida, pero que pueden seguir aplicando quienes compraron su vivienda antes de 2013- con lo cual se podrá deducir en el IRPF las cantidades abonadas por el pago de la hipoteca, hasta un máximo de 9.040 euros anuales.

Pero en caso de venta de la vivienda, el criterio hasta ahora establecía que no era posible deducirse las cantidades destinadas a cancelar la hipoteca cuando estas procedían de la venta, puesto que esto implicaba que el inmueble había dejado de ser la vivienda habitual y, por tanto, no cumplía los requisitos exigidos por la deducción.

El TEAC, ahora en esta resolución, resuelve que sí es posible deducir estas cantidades, ya que la venta de la casa y la cancelación del préstamo tiene lugar al mismo tiempo, cuando todavía es la vivienda habitual del contribuyente.

Con este nuevo criterio del Tribunal Económico, hecho público en octubre, se unifica doctrina y se abre la puerta a reclamaciones de las personas que vendieron su casa en los últimos ejercicios y no pudieron deducirse la amortización final del préstamo. Además tendrá consecuencias directas para miles de personas, según los datos de 2023 de la Agencia Tributaria, más de 2,7 millones de contribuyentes se beneficiaron de la desgravación en su declaración la rebaja.