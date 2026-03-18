José Rocamora 18 MAR 2026 - 17:07h.

Un propietario que percibe el SMI tiene más probabilidad de ahorrar que un inquilino que gana 2.000 euros al mes

Uno de cada tres inquilinos dedica más del 50% de sus ingresos a pagar la renta: "Es urgente actuar para que vivir de alquiler sea una opción asequible"

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La crisis del mercado de la vivienda tiene atrapados a miles de inquilinos que ven como el pago de las rentas de alquiler se ha convertido en una trampa que les impide ahorrar para poder acceder a una casa en propiedad. Los datos los ha proporcionado Oxfam Intermón en su informe 'La vivienda, cimiento de desigualdades' en el que se constata que el 61 % asegura que no logra ahorrar debido a los elevados costes de la renta.

Según el informe, más de la mitad de los inquilinos (58 %) considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro, con solo un 14,4 % que se muestra optimista en este aspecto, y la herencia se perfila como un mecanismo cada vez más relevante en el acceso a una casa: el 21,2 % de quienes ya tienen casa en propiedad cree probable heredar otra, frente al 11,6 % de las personas arrendatarias.

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El alquiler penaliza el ahorro

Entre los hogares con hipoteca, la presión también es muy elevada: el 62 % dedica más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y una de cada cinco, el 50%. Los datos contrastan con las personas que ya tienen su casa completamente pagada, debido a que en el 60 % de los casos sí consiguen ahorrar todos los meses.

Es lo que se conoce como la trampa del alquiler que se entiende más fácilmente cuando comprobamos que una persona propietaria con ingresos equivalentes al SMI --1.184 euros en 2025-- tiene más probabilidad de ahorrar que una persona inquilina con un salario de 2.000 euros.

El informe demuestra que el régimen de vivienda es un factor de desigualdad cada vez más determinante, incluso por encima del nivel de ingresos, ya que con el mismo salario, vivir de alquiler penaliza de forma clara la capacidad de ahorro.