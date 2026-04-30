Ascensor, ventanas y más: todas las subvenciones que puedes pedir para arreglar tu casa

Hay dinero público sobre la mesa que muchos propietarios todavía no han solicitado

Ayudas de hasta 60.000 euros para poner a punto la casa del pueblo de tus padres

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Las cifras del parque residencial español no dejan atisbo de duda, con nada menos que un 45% de los edificios en España siendo anteriores a 1980, alrededor de un millón de viviendas en estado deficiente, malo o ruinoso, un 75% de los edificios residenciales que no son accesibles y el 40% de los edificios de cuatro o más plantas no tienen ascensor.

Para quien tiene más de 50 años y lleva décadas en la misma vivienda, esos datos no son generalidades o pies de página, sino realidades en forma de ventanas que no cierran bien, escaleras que se hacen cada vez más empinadas o un sistema de calefacción que devora la factura. La buena noticia es que se está financiando la solución, y hay dinero público sobre la mesa que muchos propietarios todavía no han solicitado.

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El gran paraguas: los fondos NextGenerationEU

La mayor bolsa de ayudas disponible en España procede del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El programa de rehabilitación residencial, dotado con 3.420 millones de euros de los fondos NextGenerationEU, financia actuaciones de renovación y mejora acreditada de la eficiencia energética de edificios residenciales y viviendas. Gracias a estas ayudas, es posible financiar entre el 40 y el 80% de los proyectos de actualización de la vivienda.

Para el ciudadano particular, los programas más relevantes son dos. El Programa 3, orientado a la rehabilitación integral a nivel de edificio, y el Programa 4, centrado en mejoras de eficiencia energética en viviendas individuales. El importe varía según el tipo de actuación, con hasta 6.000 euros por vivienda para mejoras en edificios residenciales colectivos, y hasta 3.000 euros por vivienda para actuaciones en viviendas unifamiliares, cubriendo la subvención entre el 40% y el 80%. En casos de vulnerabilidad económica acreditada, las subvenciones pueden cubrir hasta el 100% del coste de las actuaciones.

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Las obras cubiertas abarcan el aislamiento de fachadas y cubiertas, la sustitución de ventanas, el cambio de sistemas de calefacción y la incorporación de energías renovables. El plazo de ejecución de las actuaciones fija como fecha límite el 30 de junio de 2026, y las solicitudes se tramitan por orden de presentación. La gestión es autonómica: cada comunidad tiene su propia convocatoria, plazos y ventanilla de solicitud.

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Lo que devuelve Hacienda: deducciones prorrogadas hasta 2026

Paralelamente a las subvenciones, el fisco permite recuperar parte de la inversión en la declaración de la renta. El Gobierno prorrogó mediante Real Decreto-ley estas tres deducciones hasta el 31 de diciembre de 2026: deducción del 20% por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual; deducción del 40% por obras que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable o alcancen calificación A o B; y deducción del 60% por rehabilitación energética de edificios residenciales completos.

En la deducción por edificios (la del 60%), se admite cualquier vivienda de propiedad del contribuyente en edificios residenciales, incluyendo segundas residencias. El límite acumulado para esta modalidad es de 15.000 euros. Las dos primeras aplican solo a la vivienda habitual o a inmuebles en alquiler. Para acceder a la deducción, las obras deben pagarse con tarjeta, transferencia, cheque nominativo o ingreso en cuenta; no se aceptan pagos en efectivo.

Para quienes ya notan que las escaleras pesan: ayudas a la accesibilidad

Hay un tercer frente de ayudas especialmente relevante para la audiencia +50: el Programa de Mejora de la Accesibilidad, enmarcado en el Plan Estatal de Vivienda. Financia ascensores, salvaescaleras, rampas, automatismos de puertas, videoporteros y domótica adaptada. La subvención cubre el 80% del coste de las actuaciones subvencionables cuando en la vivienda resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años, pudiendo llegar al 100% en entornos de rehabilitación programada.

Las ayudas previstas se pueden incrementar hasta 15.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad, y hasta 18.000 euros si se acredita que el grado de discapacidad reconocido es igual o superior al 33%. Las comunidades autónomas tienen convocatorias propias vigentes: la Comunidad de Madrid destinó más de 25 millones de euros a esta convocatoria en 2025.

Qué hacer para solicitarlas

El primer paso es acudir a la consejería de vivienda de la comunidad autónoma correspondiente o a las Oficinas de Rehabilitación, que actúan como ventanilla única. La documentación básica incluye un certificado de eficiencia energética previo a las obras, un proyecto técnico o memoria, y las autorizaciones municipales pertinentes. Las ayudas recibidas en el marco de estos programas de rehabilitación energética están exentas en el IRPF y no tributan en la declaración de la Renta. Es decir, la subvención no resta para calcular la deducción fiscal, pero ambas no pueden aplicarse simultáneamente a las mismas obras.