Las protestas del 15M se produjeron hace 15 años después de la gran recesión de 2008

Última hora sobra la acampada en la Puerta del Sol por la crisis de la vivienda: Pedro Sánchez pide "un último esfuerzo" a los partidos para aprobar el decreto de vivienda "por humanidad"

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Hace 15 años se produjeron las protestas del 15M, en concreto en mayo de 2011, después de la gran recesión de 2008. La oleada de indignación derivó en el apoyo de otros partidos fuera del bipartidismo como Podemos. Su discurso contra la casta caló en una sociedad que buscaba justicia social.

Cuatro años después, Podemos arrasó en el Congreso tras conseguir 69 diputados. Pero no duró mucho por varias razones: las luchas en el seno del partido, el desgaste del Gobierno y las propias contradicciones. El hundimiento fue inevitable pese a los intentos de rescate de Sumar.

En 2011, la sociedad española venía de una profunda crisis con un paro del 20%, desempleo juvenil por encima del 45% y un gran descontento e indignación. Por aquel entonces, no había un empleo que generase un salario para la vivienda.

Precariedad, especulación y proliferación de pisos turísticos

Ahora, hay empleo pero el salario no da para acceder a una casa. Tenemos precariedad, especulación, proliferación de pisos turísticos y un mercado que no se asienta en función de las necesidades de las personas.

La acampada actual en Sol no tiene la misma magnitud que la del 15M pero hay que recordar que esta última empezó con 30 personas acabaron siendo miles. De momento, hay un centenar de personas pero durante toda la mañana ha estado llegando más gente.

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Todavía no se sabe si tendrá la misma longitud que la del 15M, que acabó durando casi un mes. Pero la fecha que sí tienen en mente es la de este martes, ya que se celebra un Consejo de Ministros para aprobar un decreto de acceso a la vivienda que impida los abusos que sufren los inquilinos por parte de los propietarios.