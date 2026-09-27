Se ha suspendido la Fiesta Socialista de La Vega de la Portilla, programada para este domingo 27 de septiembre

La joven copiloto fallecía después de que el vehículo se saliera de la vía durante la competición

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La Agrupación Socialista de Llanes ha decidido suspender la Fiesta Socialista de La Vega de la Portilla, programada para este domingo 27 de septiembre. La decisión se adopta en señal de duelo tras el trágico accidente acontecido este sábado durante la disputa del 49 Rallye Villa de Llanes, en el que ha perdido la vida la joven copiloto y vecina del concejo Soraya Barreiro.

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"En estos momentos de profundo pesar que consternan a todo Llanes, las socialistas del concejo entienden que la prioridad absoluta es el respeto a la memoria de la fallecida y la solidaridad con su entorno. Asimismo, los integrantes del PSOE local envían su más sincero pésame, junto con todo su cariño y cercanía, a la familia y amigos de Soraya, al tiempo que desean de corazón una pronta y completa recuperación al piloto Germán Romano", señalan desde el PSOE de Llanes a través de un comunicado.

De igual modo, la Agrupación Socialista ha transmitido un afectuoso abrazo de aliento a la Escudería Villa de Llanes y a todas las personas que, año tras año, colaboran de forma desinteresada en la organización de la carrera. Desde el PSOE del concejo afirman reconocer de primera mano el trabajo y la dedicación volcados en esta prueba, compartiendo plenamente su dolor en estos difíciles momentos.

El trágico accidente

El accidente se produjo a las 13.52 horas de este sábado tras salirse de la vía el vehículo en el que circulaban, un BMW 320, durante la competición, a la altura del tramo del Mazucu.

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La salida de la vía se ha producido por el margen derecho de la carretera y el automóvil se ha incendiado posteriormente. La joven fallecida viajaba en calidad de copiloto en el vehículo, mientras que el joven herido era el piloto del turismo.

El piloto del vehículo ha sufrido diversas heridas a causa de la salida de vía y ha sido trasladado hasta el Hospital de Arriondas para recibir atención médica. Por su parte, la copiloto fallecida ha sido trasladada hasta el Instituto de Medicina Legal de Oviedo.