El Partido Popular ha incluido en su decálogo económico medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la creación de condiciones para construir un millón de casas en cuatro años, la eliminación de las zonas tensionadas, avales públicos de hasta el 95% o el 100% para jóvenes y reducciones fiscales de hasta el 60%, con un ahorro estimado de entre 21.000 y 26.000 euros.

La formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo ha planteado un decálogo de reformas económicas ante la "pérdida del poder adquisitivo de las familias, la inflación constante, la fuerte subida de impuestos y la no actualización de la tarifa del IRPF o la pérdida de productividad y competitividad".

Ante la "incapacidad e incompetencia" en la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, el PP considera que la economía y los españoles necesitan un impulso reformista que ponga todos los recursos disponibles al servicio de los ciudadanos, las familias y las empresas.