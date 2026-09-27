La acampada se iniciaba a primeras horas de la noche del sábado
Miles de personas protestan contra los desahucios y por el derecho a la vivienda en Madrid: 'Ni una Maricarmen más'
MadridCentenares de personas han pasado la madrugada de este domingo acampadas en la madrileña Puerta del Sol como protesta por la crisis de la vivienda, exclamando que no aguantan más y que "o cae el rentismo o cae el Gobierno".
La acampada se ha iniciado a primeras horas de la noche del sábado, al término de la manifestación que se celebró en el centro de Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su casa de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.
Así se organizan los participantes en la acampada
15 años después, las tiendas de campaña vuelven a la Puerta del Sol. En esta ocasión para reivindicar un nuevo decreto de vivienda. Centenares de personas han pasado la noche "con normalidad" y "algo de frío" frente a la sede del Gobierno de Ayuso y ya se organizan en turnos de limpieza y organizan diferentes talleres y actividades porque no piensan abandonar, según han contado a Informativos Telecinco.
PP propone acabar con las zonas tensionadas y avales de hasta el 100% para la compra de vivienda de jóvenes
El Partido Popular ha incluido en su decálogo económico medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la creación de condiciones para construir un millón de casas en cuatro años, la eliminación de las zonas tensionadas, avales públicos de hasta el 95% o el 100% para jóvenes y reducciones fiscales de hasta el 60%, con un ahorro estimado de entre 21.000 y 26.000 euros.
La formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo ha planteado un decálogo de reformas económicas ante la "pérdida del poder adquisitivo de las familias, la inflación constante, la fuerte subida de impuestos y la no actualización de la tarifa del IRPF o la pérdida de productividad y competitividad".
Ante la "incapacidad e incompetencia" en la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, el PP considera que la economía y los españoles necesitan un impulso reformista que ponga todos los recursos disponibles al servicio de los ciudadanos, las familias y las empresas.
"El desahucio de Maricarmen, la gota que ha colmado el vaso"
En declaraciones a Informativos Telecinco, los presentes en la acampada en la Puerta del Sol madrileña coinciden en que "el desahucio de Maricarmen en Madrid ha sido la gota que ha colmado el vaso". Con esta protesta frente a la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, esperan que las cosas cambien porque "así no se puede seguir".
Talleres de acción en la acampada
A las 9:30 ha empezado la primera de las actividades del día, un "taller de acción directa", con las que pretenden seguir haciendo fuerza "para que la vivienda deje de ser un bien de mercado".
Según ha confirmado el equipo de prensa del Sindicato a EFE, a lo largo del día habrá una asamblea para determinar un poco más el futuro de este campamento espontáneo, de duración indefinida por el momento.
500 personas amanecen en la Puerta del Sol de Madrid
500 personas han amanecido este domingo en la Puerta del Sol de Madrid tras acampar en un centenar de tiendas de campaña toda la noche --según las cifras facilitadas por la Delegación de Gobierno a Europa Press-- para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, que han bautizado como 'decreto Maricarmen', en el Consejo de Ministros que se celebrará el martes.
Desde el Sindicato de Inquilinas, en declaraciones a esta agencia, han asegurado que a falta de tener "cifras exactas", calculan que las personas que han acampado superan el millar y que "ha desbordado todas las previsiones".
Las imágenes de la acampada en la puerta del Sol
Las autoridades vigilan la acampada
Durante esta madrugada, un par de coches de la Guardia Civil han estado aparcados frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que se encuentra en la Puerta del Sol, y también se ha visto a agentes de la Policía Nacional vigilando la situación.
Una acampada que recuerda a 2011
El 15 de mayo de 2011 también tuvo lugar una acampada masiva en la Puerta del Sol de Madrid que duró varias semanas, hasta que fue desalojada por las fuerzas de seguridad.
A la espera de un real decreto sobre vivienda
En el calendario tienen marcado el próximo martes como fecha clave, pues se espera que ese día el Consejo de Ministros apruebe un real decreto sobre vivienda.
Una portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha explicado que esperan que ese real decreto ponga fin a los desahucios sin alternativa habitacional, avance en la desmercantilización de la vivienda, promueva vivienda digna en alquiler y acabe con los pisos turísticos y los contratos basura de habitaciones por temporada.
Racu ha resumido que lo que se espera de ese real decreto es toda una batería de medidas que confirmen que se da un primer paso para solucionar el problema de la vivienda, pero que para nada debe ser el último, porque, ha dicho, se necesitan cambios estructurales.