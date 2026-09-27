Un hombre mata a su pareja en La Campana, Sevilla, y se atrinchera en una casa

Un hombre de 56 años ha matado presuntamente a su pareja, de 47, a puñaladas en La Campana

Tras el crimen el hombre se ha atrincherado en un domicilio de esta localidad pero finalmente se ha entregado

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SevillaUna mujer de 47 años ha sido asesinada a puñaladas en La Campana (Sevilla) presuntamente por su pareja, un hombre de 56 años que se ha atrincherado en un domicilio de esta localidad, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. El supuesto autor de la muerte se ha entregado este domingo a la Guardia Civil después de permanecer atrincherado durante horas.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, este hombre, de 56 años, salió de la vivienda en la mañana de este domingo tras las labores de mediación de los agentes de la Guardia Civil.

El hombre está siendo atendido, custodiado por la Guardia Civil, de las importantes lesiones que se ha infligido, según ha señalado Toscano

La mujer fue apuñalada

Los hechos, según han informado a EFE desde la Guardia Civil, se produjeron sobre las 22:40 horas de este sábado y la mujer presentaba varias heridas por arma blanca.

La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento a las 23:28 horas.

Ayuda contra la violencia machista

Si se confirma como un asesinato machista, esta mujer sería la decimosegunda víctima mortal de la violencia machista en Andalucía en lo que va de año.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.