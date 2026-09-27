Redacción Andalucía 27 SEP 2026 - 11:16h.

En la localidad de Deifontes, Granada, apareció un cachorro sin dueño al que el equipo de arte le "cogió mucho cariño"

"Pacharán venía con nosotros a medida que íbamos trabajando en cada localización", confiesa Sergi Méndez a 'Ideal'

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GranadaDurante el rodaje de 'La Bola Negra', premiada en el Festival de San Sebastián y que nos representará en los Premios Óscar, el equipo de Javier Calvo, director de la película junto a Javier Ambrossi, encontró en Granada un perro abandonado que terminó adoptado.

El propio actor y guionista murciano que reivindicó el cine español es quien tiene ahora a Pacharán, el nombre que le pusieron al animal tras hallarlo sin dueño en la localidad de Deifontes, según publica el diario 'Ideal'.

"En un cortijo donde estuvimos trabajando tantas semanas pasó una de las anécdotas más curiosas. Como aún no había catering, íbamos a comer al Hostal El Nacimiento y en una de las comidas apareció un cachorrillo", cuenta Sergi Méndez al citado periódico.

Como uno de los encargados de las localizaciones para la película, continúa desvelando que el personal "de arte le cogió mucho cariño, en especial Aitana", pues era un can pequeño, de apenas "unos meses".

"Ahora tiene una vida muy feliz" con Javier Calvo

Al ver en qué situación estaba, sin un hogar, decidió que no podía quedarse allí solo: "Ella lo acogió y se convirtió en el perro del rodaje, porque a medida que íbamos trabajando en cada localización, en su apertura y decorado, venía Pacharán con nosotros".

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Méndez confiesa al final de sus declaraciones exclusivas para 'Ideal' que transcurrido un mes después de filmar 'La bola negra', el animal se lo quedó Javier Calvo, según le aseguraron: "Ahora mismo tiene una vida muy feliz".

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Con un reparto formado principalmente por Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente, Carlos González, Milo Quifes, Glenn Close, Lola Dueñas y Penélope Cruz, el filme debutó en la gran pantalla este 25 de septiembre.

Lo hizo con muy buena acogida en lo referente a su recaudación en taquilla, si además se le suman las últimas sesiones, las del sábado. La obra se inspira en una inacabada de Federico García Lorca.

Narra las vidas que están interconectadas de tres hombres viviendo tres épocas distintas. Íntimamente relacionadas por la sexualidad y el deseo, por el dolor y la herencia, según la sinopsis de la película.