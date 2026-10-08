Del desahucio a la muerte de Marcarmen: 15 días que han cambiado el rumbo político del país

Juan Tejón 08 OCT 2026 - 16:22h.

El caso Maricarmen provoca un terremoto político que acaba con elecciones anticipadas, una huelga general y manifestaciones.

Las reacciones a la muerte de Maricarmen, en directo | Marchas como homenaje a la fallecida en Barcelona, Madrid, Andalucía y Valencia

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El caso es que nadie imaginaba hace quince días que el desahucio de Maricarmen, una señora de 87 años iba a cambiar tanto las cosas. A nivel social, hay un movimiento en las calles, sobre todo, de gente joven, que no se veía desde el 15M. A nivel político, ha marcado el final de la legislatura de Sánchez.

Han pasado quince días desde que la policía irrumpía en la vivienda de Maricarmen. Una mañana violenta y de mucha tensión para evitar el desahucio. Tres días después las calles del centro de Madrid rugían frente a la injusticia y exigían una solución a la vivienda.

Esa misma noche comenzaba la acampada en Sol, que en apenas unas jornadas se convirtía en este campamento. La protesta se trasladaba al resto de grandes ciudades españolas.

La presión social culminó el pasado viernes cuando miles de personas exigían la aprobación de los dos decretos de vivienda que pretendía sacar adelante el Gobierno. Junts dijo que no. Y los decretos no salieron

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Dos días después millones de españoles volvían a las calles con peticiones muy claras. El Sindicato de Inquilinas convocaba una huelga general que luego iban a secundar los sindicatos.

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Jornadas de presión que han desembocado en elecciones generales el 29N. Quince días tremendos que han cambiado España tras la de Maricarmen saliendo de su casa después de setenta años.

La cronologia

22 de septiembre

El Sindicato de Inquilinas de Madrid y colectivos del barrio de Retiro de la capital convocan una concentración frente a la casa de Maricarmen para intentar frenar la orden judicial de desahucio programada para el día siguiente. Se trata del cuarto intento de desahucio tras otros tres fallidos en octubre de 2025, y dos en junio de 2026. Decenas de personas pasan la noche frente a su piso.

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23 de septiembre

La comisión judicial llega por la mañana para ejecutar el lanzamiento en medio de un amplio dispositivo policial y entra en el piso de Maricarmen. Alrededor de las 13:00 horas, la mujer, con problemas de movilidad, sale en camilla para ser trasladada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón.

26 y 27 de septiembre

Tras el desahucio, decenas y posteriormente centenares de personas comienzan a acampar en la Puerta del Sol de Madrid, tras registrarse manifestaciones en la capital y otras ciudades españolas convocadas por el Sindicato de Inquilinas y más colectivos por el derecho a la vivienda y en apoyo a Maricarmen.

Se difunde públicamente el mensaje grabado por Maricarmen solicitando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la prohibición efectiva de desahucios sin alternativa habitacional garantizada.

La Puerta del Sol se consolida como epicentro de asambleas informativas y protesta activa para exigir la aprobación del bautizado mediáticamente como Decreto Maricarmen para prohibir lanzamientos sin alternativa habitacional. En otras ciudades españolas también comienzan a surgir acampadas en plazas para reclamar medidas urgentes en materia de vivienda.

28 de septiembre

La familia de Maricarmen y la empresa de alquileres Urbagestión acuerdan que pueda volver a su casa de forma inmediata como arrendataria por un precio que no supera el 30 % de sus ingresos netos.

29 de septiembre

El Consejo de Ministros aprueba dos decretos ley de vivienda que incluyen diversas medidas de protección ante los desahucios, estabilización de los contratos de alquiler y prohibición de la compra especulativa a los fondos.

30 de septiembre

Se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto sobre moratoria de desahucios hasta 2030, topes al alquiler y medidas fiscales.

1 de octubre

Se publica en el BOE el segundo decreto, sobre prórroga obligatoria y renovación automática de contratos de alquiler.

2 de octubre

El pleno del Congreso vota los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, que son rechazados por el voto en contra de los partidos de derecha Junts, PP, UPN y Vox.

Centenares de acampados en la Puerta del Sol se habían concentrado en las inmediaciones de la Cámara Baja de cara al debate de los dos decretos y tras decaer deciden continuar la protesta y apuntan a una huelga general.

5 de octubre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace una comparecencia institucional para convocar elecciones generales el 29 de noviembre y las Cortes se disuelven el 6 de octubre.

6 de octubre

Los sindicatos UGT y CCOO cogen el testigo del Sindicato de inquilinas y anuncian que convocarán una huelga general, cuya fecha se ha conocido este miércoles y será el 11 de noviembre.