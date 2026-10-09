Está impulsado por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, junto a CCOO y UGT

La marcha por Maricarmen en Madrid, entre lágrimas y cánticos: "Adiós con el corazón"

Compartir







Las acampadas reivindicativas tras el desahucio y la muerte de Maricarmen, símbolo de la lucha contra la crisis de la vivienda, mantienen las marchas tanto de protesta como de recuerdo y homenaje a la octogenaria. Para este viernes, se esperan nuevas manifestaciones y más actos en su memoria, como el minuto de silencio convocado por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, junto a CCOO y UGT, a las 12:00 horas en todos los centros de trabajo y de estudio del Estado.

Tras la vigilia de anoche, con una gran movilización en Madrid que salió desde la Puerta del Sol hasta el que fue su hogar durante 71 años, en la calle Antonio Sainz de Baranda, donde fue desahuciada, las muestras de cariño hacia ella siguen creciendo con más flores, velas, carteles y actos en su memoria.

El minuto de silencio por Maricarmen este viernes

Tras la marcha de ayer, el Sindicato de Inquilinas, CCOO y UGT han llamado a concentrarse “en las puertas de los centros de trabajo” y de estudio para rendir un nuevo tributo a la octogenaria, llamando a recordarla y honrarla, persistiendo en la lucha que ella misma impulsó.

“Su voz fue silenciada, pero su lucha sigue viva”, apunta Comisiones Obreras (CCOO) en un mensaje en ‘X’, donde ha compartido un cartel informando del minuto de silencio de este viernes 9 de octubre a las 12:00.

PUEDE INTERESARTE Maricarmen no solo señaló a Pedro Sánchez por su problema de vivienda, también apuntó a Ayuso y Almeida

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Llamando a la sociedad en general a participar, las organizaciones han recalcado que “el negocio de la vivienda mata”, subrayando: “No queremos ni una muerte más”.

Huelga general el 11 de noviembre

Convertida en el símbolo que terminó de detonar el estallido en las calles contra el gravísimo problema que mantiene España respecto al acceso a la vivienda, el caso relativo al desahucio de Maricarmen no ha dejado de impulsar la movilización, con la indignación haciéndose cada vez mayor, entre protestas y acampadas que se han extendido por toda España.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tal es así que, en este contexto, –espoleado también por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, que estuvo al lado de Maricarmen en los sucesivos intentos de desahucio, incluyendo el que finalmente la desalojó de la vivienda el pasado 23 de septiembre–, se ha convocado, junto con otras organizaciones como UGT y CCOO, una huelga general para el 11 de noviembre.

Los convocantes esperan que se trate así de una huelga masiva que, de una vez por todas, y con las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre en el horizonte, ponga el grito en el cielo por el que sistemáticamente viene siendo señalado como el problema número uno de los residentes en España, como constatan las encuestas del CIS y el clamor de las calles.