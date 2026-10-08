La abogada de Maricarmen asegura que la anciana murió horas antes de firmar el contrato con Urbagestión para regresar a su casa

El homenaje de los vecinos a Maricarmen junto a la vivienda en la que fue desahuciada: "Su muerte es la muerte del barrio"

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MadridMaricarmen Abascal, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda que ha derivado en la acampada de la Puerta del Sol tras ser desahuciada de la casa en Retiro en la que había vivido durante 70 años, ha muerto este miércoles.

La mujer estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado día 23 de septiembre. Ese día la mujer fue sacada en camilla de su casa ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud.

Se despidió de sus familiares y de su entorno más cercano

Maricarmen fallecía a última hora de la tarde del miércoles 7 de octubre. Horas antes de fallecer, la anciana pudo despedirse de sus familiares y de su entorno más cercano. Según ha podido conocer 'El País', antes de ser sedada, su primo Vicente Lozano, de 78 años, que era, en realidad, su hermano, pudo darle un último adiós a la anciana que fue desalojada hace 15 días de su vivienda de Madrid.

Junto a Maricarmen también estuvieron en los últimos momentos de su vida la gente más cercana del Sindicato de Inquilinas, a las que ella consideraba su familia.

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Precisamente, el 2 de noviembre Maricarmen hubiera cumplido 88 años. Para celebrar su cumpleaños y el regreso a su vivienda que estaba previsto tras el acuerdo con Urbagestión, el Sindicato de Inquilinas tenía previsto organizar una fiesta de pijamas en la vivienda recuperada. Tras su fallecimiento, el Sindicato de Inquilinas celebrará un homenaje a Maricarmen el día que habría cumplido 88 años.

"Tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: "luchad, seguid luchando por lo que es vuestro"", ha indicado el Sindicato de Inquilinas en un comunicado.

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La abogada de Maricarmen dice tras su muerte que "no estaríamos en esta situación" si se hubiese suspendido el desahucio

Por su parte, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha asegurado que es "evidente" el "deterioro" en la salud de Maricarmen durante el último año de este proceso de desahucio y ha advertido que, de haberse suespendido el lanzamiento como solicitaron, "hoy no estaríamos en esta situación".

Duro ha comparado las imágenes de hace un año, durante el "primer intento de desahucio de Maricarmen". "Estaba en la calle andando, cantando, era una persona totalmente autónoma", ha destacado, frente a "cómo llegó al segundo y tercer intento": "Una persona en silla de ruedas con mucho menos autonomía y vemos cómo se la sacó de su casa en una camilla", ha afirmado en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser.

Un contraste que le ha provocado "rabia" porque "hay culpables de su muerte". "La violencia de ese tipo de procedimientos y de desahucios que se dan todos los días en nuestro país tiene unas consecuencias, un impacto en la salud que es evidente y que con este caso hemos podido verlo casi en directo", ha añadido.

La abogada de Maricarmen ha denunciado la gravedad de que "dé igual" desahuciar "a una persona de 87 años rompiendo su puerta con una radial e ingresarla en el hospital" y que no haya "ningún medio para evitar que ese lanzamiento se produzca de esa forma".

Asimismo, ha confirmado que no ha recibido llamadas personales del ámbito político en estas dos semanas, aunque sí ha estado en contacto con Casa 47, la iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Vivienda, con lo que se comenzó un "proceso de intermediación en junio".

Estaba a la espera de firmar el contrato para que pudiera volver a su casa

Por ello, ha criticado la falta de alternativas por parte de las administraciones y que tuviese que ser la "empresa que la desahució" quien se la ofreciera finalmente.

Pese a que el desahucio se produjo el pasado 23 de septiembre, Duro ha asegurado que Maricarmen "ha llegado a ser muy consciente" y "sabe perfectamente" la "repercusión" que ha tenido su caso.

La abogada se encontraba a la espera de firmar el contrato con Maricarmen esta semana para que pudiera volver a su casa "pero finalmente no ha sido posible", ha lamentado.