Pagar el alquiler y sobrevivir: las ciudades europeas donde más sueldo queda a fin de mes

España se encuentra en una situación intermedia, aunque con señales de creciente deterioro

Pagar el alquiler o la hipoteca: un problema para más de un 10 % de los españoles en 2025

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La crisis de la vivienda se ha convertido en un problema global que no solo golpea a España, sino también a otras grandes economía de la Unión Europea. La cuestión no es solo de precios desorbitados, también de sueldos que no alcanzan para pagar el alquiler o la hipoteca y, al mismo tiempo, tener dinero para sobrevivir. Así lo demuestra un informe que apunta a que el encarecimiento de la compra y la escalada de los alquileres están deteriorando la capacidad adquisitiva de millones de hogares, especialmente en los grandes núcleos urbanos del sur del continente. Y España, con ciudades como Madrid y Barcelona, no es una excepción.

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Los inquilinos del norte de Europa viven más desahogados que los del sur

El informe 'Mapping the World's Prices 2026', elaborado por Deutsche Bank Research Institute, mide hasta qué punto los ingresos permiten afrontar el coste de la vivienda en distintas ciudades del mundo. Para ello calcula cuánto dinero le queda al mes a una pareja en la que ambos miembros perciben el salario neto medio local después de pagar el alquiler de un piso de tres dormitorios en el centro urbano.

Los resultados muestran fuertes diferencias dentro de Europa. Mientras algunas ciudades del norte y centro del continente mantienen un elevado nivel de renta disponible incluso tras pagar el alquiler, las del sur aparecen sistemáticamente en la parte baja de la clasificación.

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Las ciudades suizas encabezan con claridad el ranking. Zúrich registra la mayor renta disponible tras el alquiler, con 9.140 euros mensuales para una pareja. Aunque el alquiler medio alcanza los 5.502 euros al mes, también cuenta con el salario neto más alto de todas las ciudades analizadas, 7.321 euros. Ginebra ocupa la segunda posición con 8.783 euros disponibles tras afrontar una renta mensual.

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Luxemburgo se sitúa en tercer lugar con 5.890 euros mensuales de capacidad económica disponible. Le siguen Birmingham, con 5.238 euros, y Copenhague, con 5.233 euros. También destacan ciudades como Oslo, Fráncfort, Múnich y Ámsterdam, donde las parejas conservan más de 4.000 euros al mes después de pagar la vivienda.

En el extremo contrario aparecen las ciudades del sur de Europa. Euronews destaca que “Lisboa y Milán son las más difíciles para las parejas”. En la capital portuguesa apenas quedan 253 euros disponibles al mes tras abonar el alquiler. En Milán la cifra asciende a 697 euros, lo que evidencia la creciente presión de la vivienda sobre las rentas familiares.

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España se encuentra en una situación intermedia, aunque con señales de creciente deterioro. Según el informe, una pareja dispone de 1.905 euros mensuales en Madrid después de pagar el alquiler, mientras que en Barcelona la cantidad se reduce hasta los 1.832 euros. Ambas ciudades superan a Roma, con 1.265 euros, y Atenas, con 1.148 euros, pero quedan lejos de las principales capitales del norte y centro de Europa.

El estudio también advierte de un dato especialmente significativo para entender las dificultades de acceso a la vivienda: en once ciudades analizadas el alquiler de un piso familiar supera el salario neto mensual de una persona. Entre ellas figuran Madrid y Barcelona junto a Atenas, Budapest, Dublín, Estambul, Lisboa, Londres, Milán, Praga y Roma.

Presión inmobiliaria en Madrid y Barcelona

La presión inmobiliaria resulta especialmente visible en Madrid. Aunque la ciudad ha mejorado notablemente su posición internacional y ya figura entre las veinte ciudades con mayor calidad de vida del mundo, el coste de la vivienda se ha convertido en uno de sus principales desafíos. El salario neto medio alcanza los 2.200 euros mensuales, un 45 % más que hace una década. Sin embargo, el precio de la vivienda ha aumentado un 94% en ese mismo periodo, hasta los 8.013 euros por metro cuadrado.

La evolución de los alquileres sigue una trayectoria similar. El arrendamiento medio de una vivienda de tres habitaciones en Madrid se ha incrementado un 77 % en los últimos diez años, hasta alcanzar los 2.493 euros mensuales. Pese a ello, la capital mantiene una posición relativamente competitiva en términos de renta disponible después del alquiler, con unos 1.905 euros al mes de media.

Barcelona comparte buena parte de estos retos. La ciudad continúa siendo uno de los principales polos europeos de atracción de talento e inversión, pero el acceso a la vivienda se ha convertido en un factor cada vez más determinante para su competitividad futura.