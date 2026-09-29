Jorge Galindo, sociólogo, director de EsadeEcPol y autor del libro 'Tres Millones de Viviendas' da claves para solventar esta crisis de vivienda.

Última hora de la protesta en Sol| El Gobierno resalta el carácter cívico de la acampada tras la orden de desalojo de la Comunidad de Madrid

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Jorge Galindo, sociólogo, director de EsadeEcPol y autor del libro 'Tres Millones de Viviendas' analiza en plena acampada de la Puerta del Sol las medidas que el país necesita para intentar resolver el problema de la vivienda y todas las circunstancias que nos han traído a una crisis sin precedentes. Y no va a ser fácil sin la implicación de todas las instituciones y gobiernos -desde los Ayuntamientos al Gobierno central-.

En las asambleas de Sol hay muchas reivindicaciones contra los fondos de inversión, contra los propietarios. Pero antes de todo eso hay un problema fundamental y es que no se construyen suficientes casas en España. Falta al menos un millón.

Carlos Franganillo entrevista al experto sobre esta realidad.

Si hay tanta demanda y tanta necesidad. ¿Por qué no se construyen grandes cantidades de vivienda libre y de protección para que bajen los precios?

"En los últimos diez o quince años se han aprobado muchísimas regulaciones a nivel local, autonómico y estatal. Y simplemente no han priorizado la construcción de vivienda, han priorizado otras cosas. Es más importante cumplir con ciertos estándares de construcción, medioambientales, paisajísticos. Todo parecía más importante que la vivienda porque no había tanta demanda y ahora sí la hay. Y nos damos cuenta de que las regulaciones nos lo ponen difícil.

Hemos sufrido una crisis muy profunda hace no tanto tiempo, en 2008, una crisis de crédito, uan cierta burbuja inmobiliaria. Vivimos un parón en el mundo de la construcción. ¿Se explica entonces lo que ocurrió entonces con lo que pasa ahora?

Pues en parte sí que nos ayuda a entender lo que pasa ahora. Otra cosa que sucede es que destruimos un sector entero. O sea, destruimos un millón de puestos de trabajo en la construcción, empresas enteras se fueron al garete y se perdió productividad. Tenemos un sector de la construcción poco productivo y poco armado. No tenemos mano de obra, no tenemos productividad y eso es importante rebustecerlo.

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Ante las grandes emergencias nacionales estamos viendo cómo las administraciones se echan las competencias a la cabeza. En el tema de la vivienda, que deberes deberían asumir cada una de ellas.

El Estado Central una cosa que podía hacer es aprobar hacer más fácil que el suelo se convierta en vivienda, o sea, cambiar la ley del suelo. Para las autonomías, es importante poner en marcha impulsando planes urbanísticos, que no sean solo los ayuntamientos, que ellas aprueben y se pongan en marcha para acelerarlo. Cataluña está en ello. Y los municipios tienen que identificar el suelo que tienen, dónde hay demanda y ver por qué ese suelo no se está convirtiendo en vivienda, revisar los tiempos de licencia.