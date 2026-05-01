Oxfam Intermón denuncia que los directivos de las empresas españolas más grandes ganaron 98 veces el sueldo medio del país en 2025

La España de las desigualdades: vivienda inaccesible y trabajos precarios, lo que más preocupa, según un informe de Oxfam

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Casi un siglo. Ese es el tiempo que un empleado con sueldo medio en España tendría que trabajar para cobrar la misma cantidad que un alto directivo consigue en un año. Así lo arroja el informe de Oxfam Intermón, que denuncia que los directivos de las empresas españolas más grandes ganaron 98 veces el sueldo medio del país en 2025, tal y como se observa en el vídeo.

Esto significa que "los empleados con un sueldo promedio tendrían que trabajar prácticamente un siglo entero para ganar lo que un directivo percibe en un solo año", han aclarado.

Desigualdades salariales

Según el estudio, elaborado junto a la Confederación Sindical Internacional (CSI) con motivo del Día Internacional del Trabajo, que se celebra este viernes, 1 de mayo, la remuneración media de los directores generales de las 12 mayores empresas españolas aumentó un 16% en el último año.

Mientras tanto, el sueldo medio de los trabajadores promedio creció tan solo un 3,6% en términos reales y desde 2019. "La remuneración de los altos directivos de las grandes empresas alcanzan unas dimensiones desorbitadas, muy alejadas de lo que gana el común de las personas para costearse los gastos vitales", ha señalado el responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermón, Miguel Alba.

De acuerdo al informe, que ha analizado 1.500 grandes empresas de 33 países, los directores generales de las mayores empresas del mundo registraron un aumento salarial del 11% en 2025, mientras que el salario real de la persona trabajadora promedio apenas creció un 0,5%.

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En este sentido, los ejecutivos y accionistas acaparan una parte cada vez mayor del valor generado en el "pastel económico" mundial.

Y es que desde 2019, los salarios reales de los empleados han caído un 12%, lo que equivale a haber trabajado gratis 108 días entre 2019 y 2025, mientras la remuneración de los directores generales ha crecido un 54% desde los 5,5 millones de dólares en 2019 a los 8,4 millones en 2025.

Además, Oxfam advierte de que la riqueza de los milmillonarios ha alcanzado máximos históricos en 2026, elevando su riqueza a 1,5 billones, más que la de los 4.100 millones de personas más pobres.

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En España, la riqueza de los 44 multimillonarios que hay en el país aumentó un 29,5% en el último año y a día de hoy equivale al 13,8 % del PIB, mientras que la riqueza neta media de los hogares aumentó creció un 3%.