Cuánto cuesta vivir solo en Madrid: gastos y guía de precios a tener en cuenta si no quieres compartir piso

Las ciudades más caras y baratas para vivir en España

Entre 1.400 y 2.500 euros al mes. Esa es la horquilla que puede marcar la diferencia entre vivir solo en Madrid capital, verse forzado a compartir piso o volver al sofá de los padres. Los precios del alquiler han alcanzado cifras históricas, los suministros no dan tregua y hasta el supermercado se ha convertido en todo un reto logístico. Si eres de los que están pensando en emanciparse sin compañeros de piso, este es el mapa realista de gastos que debes tener en mente para plantearse sobrevivir a este reto sin demasiados sobresaltos.

El alquiler, una bestia que se come media nómina

El precio medio de un piso de una sola habitación en Madrid capital ronda actualmente los 1.300 euros mensuales, según los anuncios activos en Spotahome e Idealista. En barrios como Guindalera, Chamberí, Malasaña o Prosperidad, la cifra sube hasta los 1.500 €/mes si el inmueble está reformado, bien amueblado o incluye servicios extra.

Pero no todo está perdido. Si tu tolerancia a pasar mucho tiempo en el metro es alta (o muy alta) y estás dispuesto a alejarte del centro, es posible encontrar pisos más modestos desde 619 €/mes, aunque son escasos y a menudo en condiciones no demasiado óptimas. El problema es que incluso ese precio "bajo" no siempre incluye los suministros básicos, como los gastos de calefacción, agua caliente o que la vivienda cuenta con electrodomésticos funcionales. Y a eso hay que sumarle la fianza, la comisión de agencia y el alta de los suministros.

Suministros, alimentación y transporte: la segunda oleada de gastos

Instalarse en un piso no acaba cuando se reciben las llaves. No se puede olvidar la factura del día a día, que incluye conceptos tan poco glamurosos, como inevitables. Un análisis de Bankinter cifra en un mínimo de entre 130 y 250 euros al mes los gastos en electricidad, agua, gas, internet y móvil para una persona que vive sola, dependiendo del aislamiento del inmueble, si se cocina mucho o poco en casa, y del uso de climatización.

En cuanto al gasto en alimentación, se cifra un mínimo situado entre 200 y 350 euros mensuales si se compra de forma racional, con cocina en casa y control de gastos. Comer fuera con frecuencia eleva la cifra rápidamente: un menú del día no baja de los 12 euros, y en condiciones normales y dependiendo de la zona, puede alcanzar los 17 euros. Al mismo tiempo, una cena para dos en un restaurante de nivel medio puede superar los 60 euros fácilmente.

Por su parte, el transporte público se mantiene como uno de los pocos gastos asumibles. Desde julio de 2025, el abono mensual para adultos en la Zona A (Madrid capital) cuesta 32,70 euros, según el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Para zonas periféricas (B1, B2…), la tarifa puede subir hasta los 43,20 euros.

El ocio también cuesta: gimnasio, cultura y extras

Una vez cubiertos los gastos imprescindibles, aún queda el resto de nuestra vida. De esta forma, si quieres mantenerte en forma, un gimnasio medio en Madrid ronda entre los 30 y 60 euros mensuales, dependiendo del barrio y si se trata de una cadena o un centro boutique. El precio de los gimnasios municipales se sitúa en torno a los 50 euros, incluyendo piscina. A esto habría que añadir una cantidad mínima estimada de entre 200 y 300 euros al mes en ocio, salidas, cultura, ropa o pequeños imprevistos.

Esto significa que una persona que viva sola en Madrid con cierto nivel de comodidad (sin lujos extremos, pero sin penurias) necesita un presupuesto mensual de entre 2.000 y 2.500 euros, como suma de todas las partidas: alquiler, suministros, alimentación, transporte y ocio. En un escenario más austero, con alquiler en la periferia y un mayor control de gastos, el coste podría reducirse a unos 1.400-1.800 euros mensuales.

¿Merece la pena?

Madrid tiene una oferta cultural, laboral y social que sigue atrayendo a jóvenes y profesionales de todo el país. Pero emanciparse en solitario en la capital se ha convertido en una proeza reservada a quienes superan ampliamente el salario medio. Según el INE, el salario medio bruto se sitúa en 2.273 euros al mes, con un cálculo aproximado de 2.055,79 euros netos en noviembre de 2024. Sin embargo, el salario más habitual es inferior a esa cifra, lo que hace que sea una cantidad que apenas sirve para cubrir los gastos de vivir solo con un alquiler bajo y sin margen para imprevistos.

A falta de soluciones estructurales, como un parque público de alquiler real o políticas de vivienda accesible más eficaces, la única forma de independizarse en solitario sin caer en la precariedad es cumplir al menos una de estas tres condiciones: ganar bien, heredar o tener mucha suerte con una buena oportunidad de piso.