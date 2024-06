Uno de los momentos más importantes para los alumnos que quieran continuar con su formación académica después de segundo de bachillerato es la EVAU, la prueba que deben superar para acceder a los estudios de grado en la universidad. La nota que consigan en estos exámenes será determinante a la hora de poder acceder a la carrera que desean… o no.

Para muchos, es un momento verdaderamente estresante, para el que pasan horas y horas estudiando, esperando que no le pregunten por el tema que no se sabe del todo bien, que el examen no sea demasiado complicado, que el despertador suene a su hora y, en general, que ninguna de las cosas que podría salir mal, lo haga.