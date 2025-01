¿Qué comunidad autónoma invierte más en Educación?

En los colegios y centros escolares los alumnos no solo aprenden las asignaturas que les imparten, acudir a la escuela implica mucho más para su desarrollo personal , porque también adquieren habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Un aprendizaje que comienza en la infancia, pero que se desarrolla a lo largo de toda la vida, porque cualquier momento parece bueno para continuar formándonos y creciendo.

En España, el presupuesto para educación depende de las comunidades autónomas y cada una de ellas decide la cantidad que destina a este sector, lo que implica que no es el mismo en todas partes. En cada lugar deciden las necesidades que tienen y cuánto tienen que invertir y eso hace que haya comunidades que estén a la cabeza a la hora de invertir, mientras que otras están a la cola.

En estos casos no solo conviene tener presente la cantidad de dinero que se destina, también hay otros factores que hay que tener en cuenta, porque en algunos casos es el gasto per cápita el que puede dar una información más concreta a la hora de hacernos ver si el gasto destinado es mayor o menor. Puede que una comunidad autónoma destine una cantidad mayor de dinero, pero el gasto per cápita sea menor que en otras.