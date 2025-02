La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha publicado una serie de pautas y recomendaciones para utilizar un lenguaje libre de sexismo en el ámbito universitario ya que "lo que no se nombra no existe".

Así lo señala un documento firmado por 55 universidades españolas y aprobado por el pleno de Políticas de Igualdad de Género de la CRUE. El texto, al que ha tenido acceso EFE, incide en que el término 'hombre' como genérico "no incluye a las mujeres" por lo que recomienda utilizar 'humanidad' , 'ser humano' o 'persona' .

Las 55 universidades de las 77 que agrupa la CRUE señalan que hay que dejar de utilizar términos como 'ciudadano' de forma genérica porque no incluye a las ciudadanas y aboga por sustituirlo por 'ciudadanía' .

"Evitar un discurso que ignore a las mujeres y sus experiencias", es el objetivo de estas recomendaciones, que sugieren que se use 'profesorado' o 'personal docente' en vez de 'profesores', al igual que 'alumnado' o 'estudiantado' en lugar de 'alumnos' .

También piden nombrar a las mujeres allí donde aparezcan para no contribuir a su invisibilización y hacer referencia a 'las mujeres' no a 'la mujer', "ya que no hay un solo modelo de mujer". En el mismo sentido instan que si se nombra o se escribe sobre una realidad en la que hay más mujeres que hombres, "utilizar la lógica y anteponer el femenino inclusivo".