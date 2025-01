Los resultados de índole lingüístico en torno a la detección e identificación de patrones lingüísticos de agresión hacia mujeres y de estereotipos de género han sido publicados en revistas científicas de gran impacto, entre las que destacan, Journal of Pragmatics (Elsevier), Journal of Language Aggression and Conflict (John Benjamins) y Poznan Studies in Contemporary Linguistics (De Gruyter).