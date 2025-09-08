Los padres deben procurar que el regreso a las aulas de sus hijos sea una experiencia lo más orgánica y natural posible

Experta en adolescentes, sobre el miedo de los padres: “Debería haber permisos parentales para acompañar la adolescencia”

El día de regreso al colegio o instituto para un adolescente implica una mezcla de emoción ante el reencuentro con compañeros y profesores y de ansiedad, por la incertidumbre que les genera tener que adaptarse a una rutina más exigente después de todo un verano levantándose tarde y sin horarios fijos. Como padres, nuestra labor es acompañarles de manera adecuada en este trance y procurar que la vuelta a las aulas se convierta en una experiencia lo más orgánica y natural posible para el joven. Un mensaje breve, sincero y positivo puede marcar la diferencia entre entrar con temor o hacerlo con entusiasmo.

En este sentido, el neuropsicólogo y divulgador Álvaro Bilbao recomienda en sus redes sociales una serie de frases para que el niño o la niña afronte los primeros días del nuevo curso académico con más seguridad.

"Luego vengo a buscarte"

Uno de los mayores temores de los jóvenes es ser olvidados por sus seres queridos. Por eso, esta frase les ayuda a calmar ese miedo. Es importante transmitir seguridad en la rutina para reforzar el vínculo de confianza con ellos. Las dudas desaparecen cuando se ofrece un marco de certeza. Al fin y al cabo, (todavía) somos sus referentes, por lo que si mantenemos la calma y la confianza, ellos también lo harán.

"Sé que puedes conseguirlo"

Muchos jóvenes piensan que ser valiente significa no tener miedo, pero en realidad es atreverse a actuar a pesar de él. Frases como "sé que podrás con este nuevo reto" o "lo estás haciendo muy bien" le darán mucho valor, porque le harán sentir que confiamos en sus capacidades.

"Nombre del profe - te va a ayudar”

El colegio no solo es un espacio de aprendizaje académico, también es el lugar donde los niños desarrollan su autonomía, pero siempre es importante tener una figura de referencia, que es el profesor. Decir su nombre ayudará a tu hijo a saber que confías en esa figura, y facilitará que acuda a ella si tiene un problema.

“Es difícil separarse”

Esta es una frase ideal para cuando veas a tu hijo dudar. Decírsela acompañándola de un abrazo le hará saber que le comprendes y que es normal que se sienta nervioso. Antes de animar, es importante validar sus emociones. Esto transmite empatía y ayuda al niño a sentirse comprendido y menos solo en su emoción.

"Pásatelo genial"

Hay que comunicarle a nuestro hijo una emoción de entusiasmo por el nuevo comienzo. Una frase como esta le hará sentirse más tranquilo o calmado y se esforzará por tener una mayor predisposición a las emociones positivas durante su estancia en el centro educativo.