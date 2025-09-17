Mejorará las condiciones de los docentes rebajando sus horas lectivas y la ratio maestro/alumno, y reducirá la carga burocrática

Ayuda a las familias más necesitadas para la gratuidad total de la educación de niños de 0 a 3 años

GetafeEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles una ley que mejorará las condiciones de los docentes rebajando sus horas lectivas y la ratio maestro/alumno, y reducirá la carga burocrática.

Además, ha recordado su compromiso de un programa de ayuda a las familias más necesitadas para la gratuidad total de la educación de niños de 0 a 3 años.

Visita a una escuela infantil

Sánchez ha avanzado estas medidas tras visitar una escuela infantil municipal en la localidad madrileña de Getafe, acto en el que ha estado acompañado, entre otras autoridades, por la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría; y el titular de Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, Óscar López.

Tras hacer hincapié en la apuesta de su Gobierno por la educación, ha recordado que a partir del próximo curso se pondrán en marcha programas de ayudas en torno a los 175 millones de euros para familias por debajo del umbral de pobreza para que la educación de sus hijos de 0 a 3 años sea totalmente gratuita.