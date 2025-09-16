Redacción Cataluña 16 SEP 2025 - 11:54h.

La UB actuará de vínculo con el sistema universitario palestino, empezando por las tres universidades públicas en la Franja de Gaza

"Gaza arde": el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, celebra la ofensiva final mientras la masacre no para

BarcelonaLa Universidad de Barcelona (UB) inicia el curso 2025-2026 con la creación de la Facultad 18, una iniciativa para reforzar la cooperación con Palestina que servirá de "altavoz institucional y académico" sobre la situación que vive el pueblo palestino, inmerso en un conflicto del que una comisión de la ONU considera que Israel está cometiendo "genocidio" en Gaza.

Facultad 18 también actuará de vínculo permanente con el sistema universitario palestino, empezando por las tres universidades públicas en la Franja de Gaza. Además, funcionará como paraguas institucional de todas las actuaciones que ya se llevan a cabo, como el programa UB Refugio, el proyecto BASE u otros en el marco de la Unión de Universidades del Mediterráneo (UNIMED).

"La situación en la que está el pueblo palestino nos conmueve y nos interpela, y ahora que empezamos un nuevo curso nos encontramos ante la obligación de seguir mirando de cara la realidad del pueblo palestino y de ofrecer, en consecuencia, una respuesta incluso más contundente", ha destacado el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Guàrdia.

Esta iniciativa entronca con el espíritu pionero que movió a la UB en respuesta a la guerra de los Balcanes y en apoyo de Sarajevo en los años noventa: "Ningún pueblo debería sufrir crímenes de guerra o situaciones de apartheid y de ocupación, ni mucho menos acciones genocidas".

Primeras medidas

La Universidad de Barcelona ya ha puesto en marcha un espacio web que recogerá todas las acciones de la Facultad 18, un lanzamiento que va acompañado de una campaña de difusión y concienciación local e internacional.

Entre las primeras medidas que se han previsto, destacan la activación de una campaña para recaudar fondos para financiar proyectos dirigidos a reconstruir el sistema universitario en la Franja de Gaza, en colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y otras agencias de las Naciones Unidas u organizaciones humanitarias.

También la concesión de un doctorado honoris causa a una figura internacional que haya sido relevante en la lucha contra el genocidio y en favor de una paz justa y duradera. Además, la UB implementará iniciativas que den respuesta tanto a la situación actual como a la futura reconstrucción del sistema universitario en la Franja de Gaza y continuará organizando actividades académicas de debate y divulgación.