¿Debe hablarse de Palestina y sacar su bandera en los colegios o es adoctrinar?

El debate de si estamos ante una realidad que hay que explicar a los más pequeños o eso es adoctrinamiento

Guillermo Fouze, sociólogo piensa que "la única manera de educar en valores es de hablar de los que está ocurriendo

Gaza se ha instalado en el ruido político español y esa búsqueda constante de enfrentamiento. Lo hemos visto esta semana en el Congreso y en la Asamblea de Madrid.

La cuestión ahora es si, de verdad, se están colocando banderas palestinas o no en los colegios y si ha existido, realmente, una orden por parte de la Comunidad de Madrid para no hacerlo. Y cómo no, el debate de si estamos ante una realidad que hay que explicar a los más pequeños o si es más un adoctrinamiento, ante la dificultad del conflicto.

La pregunta ante este dilema, que ya penetró en las escuelas con la guerra de Ucrania -donde los españoles se posicionaron claramente contra Rusia, salvo algún socio de Gobierno- es ¿qué está haciendo la comunidad educativa en nuestro país para que el alumnado entienda lo que está ocurriendo en Gaza?

En Barcelona hay centros catalanes que ha secundado el paro de media hora, convocado este medio día por los sindicatos educativos en favor de Palestina. Oriol Francés, docente y miembro de USTEC apuesta por posicionarse en la escuela a favor del pueblo palestino "para trabajar con actividades pedagógicas, aflorar el genocidio que está llevando a cabo el estado sionista de Israel contra la población civil palestina".

Una acción que ha chocado con la Consejería de Educación de la Generalitat. En un escrito ha recordado a los directores de los centros que a pesar de tener autonomía para decidir las actividades tienen que cumplir con el calendario escolar.

Richi Ganliano, Portavoz Marea por Palestina señala en ese sentido que "en más de una decena de centros se han producido diferentes comunicaciones siempre de forma oral en las cuales se anima retirar banderas propalestina".

La Comunidad de Madrid lo niega, e insiste en que no hay que adoctirnar en las aulas.

Pero cómo hay que abordar estos temas en clase para enseñar lo que está ocurriendo.

Anna Estern profesora de la EOI cree que "nosotros como docentes entendemos que estamos obligados a denunciarlo y a reclamar el derecho internacional".

