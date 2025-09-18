La presidenta, Isabel Diaz Ayuso, ha anunciado que concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a la Vuelta Ciclista a España y a su ganador

"Esta es la bandera que usted persigue, señora Ayuso", ha dicho la portavoz del PSOE en referencia a Palestina

Gobierno y Partido Popular vuelven a confrontar por Gaza. Un enfrentamiento que se ha visto también en la Asamblea de Madrid donde la presidenta, Isabel Diaz Ayuso, ha anunciado que concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a la Vuelta Ciclista a España y a su ganador. Dice que merecen el reconocimiento que no tuvieron por la cancelación y los disturbios que se produjeron en la misma. "Este ciclista internacional no merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes, la izquierda, provocaron", ha defendido la presidenta.

Una acción que ha sido respondida también por la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, que ha acusado a Ayuso de prohibir las banderas palestinas en los colegios, algo que esta niega. "Esta es la bandera que usted persigue, señora Ayuso, la de la paz, la dignidad de un pueblo perseguido y la esperanza en una tierra fértil".

Espinar ha dicho que a Ayuso que "está más fuera que dentro", porque "vuelve el Madrid del no a la guerra de Aznar, el Madrid que el domingo dijo que no a un genocidio; este es el Madrid que cada vez tiene más claro que no tienen lugar personas sin corazón, sin humanidad, sin dignidad", le ha dicho Espinar a la presidenta. a lo que Ayuso ha contestado que "ha vuelto la izquierda del no a la guerra porque no tiene ninguna propuesta que hacer".

Ayuso le ha contestado: "A ver cuándo ponen la bandera de España o una de la Comunidad de Madrid, porque se les olvida a quién representan".

El conflicto en Gaza ha protagonizado pues la vuelta a la actividad ordinaria de la Asamblea de Madrid, marcado por unas declaraciones del PP autonómico antes del pleno evitando denominar como "masacre" las muertes en Palestina, como hace el partido a nivel nacional, mientras en el hemiciclo la oposición ha exhibido banderas palestinas.

Después de que ayer el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, se pronunciara en el Congreso por primera vez de forma contundente: "La masacre de civiles debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas", el portavoz del PP en la Cámara madrileña, Carlos Díaz Pache, ha evitado usar el término "masacre" a preguntas de los periodistas. En su lugar, ha apuntado que los "culpables" son quienes "empezaron la guerra y quienes utilizan de escudos humanos" a los ciudadanos.

"Todas las guerras tienen muertes de civiles que se pueden evitar", ha apuntado el portavoz del grupo parlamentario popular.

También se ha referido a este asunto la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha censurado que el PP haya respondido "con insultos y bulos" a las protestas propalestinas que paralizaron el final de la Vuelta.

"Creen que están insultando a la izquierda, y lo que están haciendo es insultar a Madrid, están insultando a los madrileños que piensan algo tan obvio como que bombardear hospitales y tiendas de campaña está mal", ha apostillado.

Ante la acusaciones de la izquierda, Díaz Ayuso les ha respondido que "no se dan cuenta" de que ella no tiene "la culpa" de la situación en Oriente Próximo: "Yo no hablo con Netanyahu, yo no sé quién es ese señor", ha agregado.

Gaza monopoliza el debate político en España mientras el Gobierno da un paso más contra los crímenes contra los gazatíes. El fiscal general del Estado autoriza abrir una investigación que terminaría en la Corte Internacional de Justicia