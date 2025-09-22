El número de alumnos con necesidades especiales ha crecido un 75% en seis años, hay más de un millón de estudiantes

Marcha en Santiago de Compostela para pedir "menos recortes" y una "educación 100 % inclusiva de calidad"

El número de alumnos con necesidades especiales ha crecido un 75% en seis años, más de un millón de estudiantes. El problema está en que los recursos no aumentan al mismo ritmo y los profesores, sobre todo, de la enseñanza pública, denuncian la falta de medios y apoyo para atenderlos como es debido.

La familia de Tamara conoce bien el esfuerzo de un sistema que no siempre acompaña. "Ahora mismo no se puede decir que en este centro haya una educación igualitaria", explica. Su hijo tiene autismo y necesita supervisión constante. "Es un niño que computa por tres". Con menos recursos y más alumnos por aula no salen las cuentas.

"Nosotros estamos completamente desbordados" o "necesitamos personal cualificado, especialistas" son algunas de las peticiones del personal docente. El número de alumnos con necesidades de apoyo educativo ha crecido un 75% y el presupuesto para atenderlos no sigue el mismo ritmo. Ha aumentado un 31%.

"La LOMLOE presume ser la ley más inclusiva hasta la fecha, pero estamos viendo que esa gestión no está siendo efectiva"

"La diversidad es buena para un aula, pero mal atendida no es buena", cuenta otra madre. "En lo que hay que incidir es en dar una respuesta rápida y clara en las primeras etapas educativas", subraya Antoni Prefasi, presidente de la asociación Afnadah Gandía.

Por eso, protestan a las puertas de un colegio de Coruña por familias como la de Joel, un niño con autismo. "En la autoestima y en todo, claro, le afecta mucho", explica Alejandra Caamaño, madre del pequeño. Y por madres como Yolanda. "Si otro niño tiene una crisis, la mía se queda en sola en clase y tiene el mismo derecho que los demás a aprender", denuncia.

Sobre todo, por el derecho de los niños. "La LOMLOE presume ser la ley más inclusiva hasta la fecha, pero estamos viendo que esa gestión no está siendo efectiva. Y volvemos a lo mismo, quien realmente lo sufren son los niños".