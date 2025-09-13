Redacción Galicia Europa Press 13 SEP 2025 - 20:07h.

Manifestación en Santiago contra los "recortes" educativos y para reclamar "prioridad" a la diversidad

Desde la CIG-Ensino desean "recuperar las condiciones laborales de hace 15 años", entre otras reivindicaciones

Santiago de CompostelaCientos de personas han marchado este 13 de septiembre en la capital gallega de Santiago de Compostela (A Coruña) para pedir "menos recortes" y una "educación 100 % inclusiva de calidad".

Eso se podía leer en la gran pancarta que ha encabezado la manifestación, dirigida a la Xunta de Galicia. A la administración autonómica le reclaman que dé "prioridad" a la atención a la diversidad en las aulas.

La protesta, convocada por la CIG-Ensino, arrancó alrededor de las 12:00 horas en la Alameda y reunió a alrededor de 900 personas, según estimaciones de la Policía Nacional.

Este es el primer paso de las movilizaciones programadas en este inicio de curso escolar, que culminará con una huelga el 25 de septiembre. En declaraciones a los medios, la secretaria nacional Laura Arroxo ha resumido sus peticiones a la Consellería de Educación.

Insta a "rectificar la política de recortes", cuyos efectos los sitúa en las condiciones laborales que tiene el profesorado, a "recuperar las condiciones laborales de hace 15 años" y a "reconocer" la labor docente y de las familias.

"Reconocer significa no ponernos censuras, no ponernos limitaciones y no echarnos a la burocracia, que impide que hagamos lo que nos gusta, que es dar clase", ha explicado sobre la tercera de las reivindicaciones.

"Y reconocer significa no tener 800 vacantes sin cubrir el primer día de clase", ha contabilizado para dar una muestra de la actual situación que vive la educación gallega.

Más especialistas de PT y AL

Precisamente, la protesta la encabezaba el bloque de la CIG-Ensino, seguido de representación de otros colectivos que llevaban sus propias fajas y símbolos. Entre ellos, la formación política BNG, la Confederación de ANPAS Galegas y grupos de colegios específicos.

Por ejemplo, este es el caso del ANPA Santa Uxía del CEIP Plurilingüe (Ribeira), que en su cartel clamaba 'O grupo quere profes!', y el del CEIP Ana María Diéguez, que en su cartel pedía más personal especialista de pedagogía terapéutica (PT) y audición y lenguaje (AL).

Esta ha sido una de las reivindicadores más presentes en la marcha, en proclamas como 'Onde están? Que non se ven os PTs, AL e Orientación!'. También ha sido una de los puntos centrales del manifiesto leído.

Por su parte, las críticas a la Xunta, a quien los manifestantes dirigían sus reclamaciones, han sido objeto de alusiones claras en cánticos como 'Hai que recortar ao Partido Popular' o 'Román, atende o ensino non se vende', en referencia al conselleiro de Educación.