"La privacidad de los menores debería de estar por encima del deseo de los padres de ganar likes en redes sociales", afirma el experto

Coto a los padres que sobreexponen a sus hijos en redes sociales: el plan del Gobierno para combatir el ‘sharenting’

Compartir







El llamado ‘sharenting’ es la sobreexposición de los menores en las redes sociales por parte de sus padres y el Gobierno ha decidido que es hora de regularlo, para ello ha dado el primer paso para desarrollar una nueva ley. Según un estudio, más del 70% de los agresores sexuales tenía en su poder imágenes cotidianas de niños y niñas publicadas por sus familiares.

9 de cada 10 padres practica el sharenting y suben fotos o vídeos de sus hijos a las redes sociales. Muchos padres se justifican, "como todo el mundo lo hace parece que como tú no lo vas a hacer". Sin ser conscientes del peligro y secuelas que pueden dejar en la vida de sus hijos, que en algún momento serán adultos.

PUEDE INTERESARTE La Policía avisa a los padres de que el 72 % del material pedófilo sale de las redes sociales

Alejandro Villena, psicólogo y sexólogo clínico, miembro del Comité de expertos del Gobierno para la generación de entornos digitales seguros, asegura que tras estas publicaciones "puede haber ciberacoso y dar a los menores acceso a una tecnología para lo que no están preparados. Puede generar problemas de autoestima o ansiedad".

El ministerio de Infancia quiere regular esta sobreexposición infantil de la que no hay ninguna norma específica. Los menores pueden dar su consentimiento sobre qué contenido subir a partir de los 14 años, pero hasta entonces deciden sus padres.

PUEDE INTERESARTE Las claves de la ley para la protección de menores en entornos digitales: del control parental obligatorio a la orden de alejamiento virtual

Alejandro Villena afirma que el ‘sharenting’ "es una negligencia parental porque la privacidad de los menores debería de estar por encima del deseo de los padres de ganar likes en redes sociales".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Quiere poner también el foco en los influencers o creadores de contenido que además utilizan las publicaciones de sus hijos con fines comerciales. Las publicaciones en redes donde aparecer un menor tienen un 40 por ciento más de me gusta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Rego sacará a consulta pública la norma sobre la exposición de los hijos en redes

El Ministerio de Juventud e Infancia va a lanzar en los próximos días la consulta pública de la norma para regular la exposición de los menores por parte de los padres u otros adultos con la publicación de fotografías, videos y cualquier otra información en sus redes sociales.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El ministerio de Sira Rego ya anunció hace más de un año su intención de regular esa exposición de los niños en redes sociales, unas fotos o vídeos que se quedan en el entorno digital durante años y que en ocasiones han sido utilizadas por redes de pedofilia o en casos de acoso escolar.

Esta propuesta no se incluyó en la ley para la protección a los menores en los entornos digitales, que se tramita ya en el Congreso, y por ello Rego plantea esta regulación específica en relación con la exposición en plataformas de intercambio de contenido audiovisual y redes sociales que sacará a consulta pública en los próximos días, explican fuentes del ministerio.

Con este objetivo, Rego mantiene este martes un encuentro con expertos, divulgadores y creadores de contenido que han mostrado su preocupación por la difusión que hacen algunos padres y madres de la imagen y la información de sus hijos o hijas.