Agencia EFE 11 NOV 2025 - 13:10h.

La Fundación Haz presenta el Informe 'Transparencia y buen gobierno de las universidades 2025'

Madrid, la región con más universidades privadas, solo tiene una transparente

Solo seis de cuarenta universidades privadas son transparentes y publican sus datos económicos, la titularidad del centro o la inserción laboral de sus estudios; la mayoría no rinde cuentas y prefiere no desvelar sus resultados financieros o académicos.

Según el Informe 'Transparencia y buen gobierno de las universidades 2025' de la Fundación Haz y que en su decimotercera edición se centra solo en centros privados, las universidades de titularidad mercantil son las más opacas del sector.

Tras analizar 40 universidades privadas -14 más que en el informe de 2024 y donde la mitad son de titularidad empresarial-, el estudio refleja que 6 alcanzan el nivel de transparente, 12 son translúcidas y 22 se mantienen opacas.

"El diagnóstico es inequívoco, el sector no avanza y la ampliación de la muestra ha evidenciado la falta estructural de rendición de cuentas", señalan los autores del estudio que avisan de un grado de cumplimiento "bajo" en indicadores como la publicación del presupuesto, de sus estados financieros o de la transparencia sobre oferta y demanda académica.

Solo cuatro de cada diez privadas da cuenta de la titularidad del centro y de su memoria de cuentas anuales y la gran mayoría no tiene un portal de transparencia.

Los valores más altos están el perfil del profesorado, ya que el 85 % de las universidades privadas informa de sus docentes, aunque solo el 43 % de sus profesores extranjeros. La mayoría también da cuenta de sus resultados en cuanto a investigación o ránking académico.

No obstante, son un tercio las que ofrecen datos sobre la empleabilidad de sus estudios.

Cataluña, con más universidades privadas transparentes

Las universidades más transparentes de 2025 son: Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de Vic–Universidad Central de Catalunya, Universidad de Navarra, Universidad Católica de San Antonio de Murcia y ESIC Universidad.

Con peor desempeño de transparencia figuran: Universidad Alfonso X el Sabio, Universidad a Distancia de Madrid, Universidad Intercontinental de la Empresa, Universidad Europea Miguel de Cervantes, EUNEIZ Universidad de Vitoria-Gasteiz, Universidad Pontificia de Salamanca, UNIE (Universidad Internacional de la Empresa), Universidad Católica de Ávila, CUNEF Universidad e IE Universidad.

Ocho universidades alcanza un alto grado de cumplimiento de la mayoría de los indicadores, sin embargo, no cumplen con los vinculados a la información económico-financiera, que son considerados troncales.

En esta caso se encuentran la Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Cardenal Herrera CEU, Universitat Abat Oliba CEU, Universidad San Pablo CEU, Universidad Antonio de Nebrija, Universidad de Deusto, Mondragon Unibertsitatea y Universidad Camilo José Cela.

El informe señala que la no publicación del informe de auditoría y de los estados financieros completos "erosiona la confianza de estudiantes, familias, empleadores y reguladores, una sospecha que se agrava cuando existen fondos de inversión en su accionariado, por el riesgo de que objetivos económicos desplacen la misión académica".

Y es que entre las 14 nuevas universidades que se han incorporado al estudio de este año predomina la titularidad mercantil (el 50 %), seguida de la fundacional (43 %) y un caso de titularidad eclesiástica (7 %).

"La transparencia en cuanto a la titularidad del centro permite entender quién decide, a qué intereses responde la gobernanza y cómo se gestionan los potenciales conflictos", recuerdan los autores.

Por otra parte, el informe recomienda avanzar en la publicación de la empleabilidad puesto que permitiría hacer comparaciones justas y útiles entre instituciones.

Madrid, con más universidades privadas

De las 40 universidades privadas analizadas, la Comunidad de Madrid concentra el mayor número (13), seguida de Cataluña (5), Castilla y León (5), la Comunidad Valenciana (4), Canarias (3) y el País Vasco (3). El resto de las comunidades analizadas cuenta con un único centro cada una.

Madrid presenta una única universidad transparente, mientras que en Castilla y León y Canarias todas son opacas, la Comunidad Valenciana tiene la mitad translúcidas y la mitad opacas y en el País Vasco es más frecuente la publicación de estados financieros, aunque sin auditoría externa, lo que limita la calificación de transparente.

Las universidades de Navarra y Murcia resultan transparentes.