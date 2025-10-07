El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde este martes al decreto de endurecimiento de criterios

El Gobierno pretende establecer una serie de requisitos para proteger un modelo universitario que apueste por la docencia y la investigación

MadridLa cruzada del Gobierno contra las universidades privadas culmina este martes con la aprobación en el Consejo de Ministros de la modificación del decreto de creación de universidades de 2021que endurece los requisitos para la creación de nuevos centros.

Actualmente el sistema universitario español (SUE) está integrado por 96 universidades -50 públicas y 46 privadas- y el objetivo del Ejecutivo es que todas ellas cumplan con una serie de requisitos para proteger un modelo universitario que apueste por la docencia y la investigación.

Además, según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) basado en datos del Ministerio, desde la creación de la última universidad pública en 1998 el número de universidades privadas casi se ha triplicado, una "expansión sin precedentes", señalaban desde el Gobierno.

Acabar con los “chiringuitos educativos”

En palabras del presidente Pedro Sánchez, la intención de este endurecimiento tiene como finalidad acabar con “esos chiringuitos educativos que no cumplen el nivel que cabe exigirle” porque “una universidad no puede ser una máquina expendedora de títulos”.

El pasado marzo, desde el Gobierno, avanzaron la intención de “perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio de nuestras universidades”, se busca que “cumplan con nuestros estándares de calidad y aseguren la excelencia de los profesionales que nos cuidan y nos defienden"

Qué establece el nuevo decreto

El nuevo real decreto establece que a partir de ahora será necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente.

En España en estos momentos hay once agencias de calidad, que son independientes y autónomas: La ANECA y diez agencias en las comunidades autónomas. Todas ellas forman parte de la Asociación Europea de Agencias de Calidad.

Con la nueva norma, si la evaluación de la agencia de calidad es favorable, la tramitación del proyecto de nueva universidad continuará en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que se encargará de emitir un informe preceptivo, pero no vinculante, realizado por sus técnicos, que se centrará en la solvencia económica del proyecto y en la experiencia educativa del equipo de dirección.

Asimismo, se exigirá que las universidades cuenten con una masa crítica de 4.500 estudiantes. También refuerza las garantías de solvencia económica del proyecto, ya que se requerirá un aval bancario, u otro instrumento legal similar, que demuestre fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.

Suficiencia financiera y oferta mínima de enseñanza

El decreto establece que los promotores de nuevos centros universitarios demuestren capacidad financiera suficiente desde su apertura. Por ello deberán presentar un aval económico equivalente al presupuesto de la universidad en el tercer año de funcionamiento.

Según el último borrador de julio, el decreto podría contemplar otros criterios, entre ellos que los nuevos centros tengan que garantizar un 10 % de plazas de alojamientos a estudiantes en un plazo determinado; que la plantilla del profesorado tenga un 50 % de doctores o la obligación de captar en proyectos de investigación como mínimo el equivalente al 2 % de su presupuesto total anual en un plazo por establecer.

Otra de las claves de ese borrador era la oferta mínima de enseñanza que las nuevas universidades tenían que cumplir: diez títulos oficiales de Grado, seis títulos oficiales de máster y tres programas oficiales de doctorado en tres ramas de conocimiento distintas.

Universidades online

Por otro lado, el nuevo real decreto recoge que el reconocimiento de las universidades online debe ser aprobado por las Cortes Generales y contar con un informe vinculante de la ANECA.

Esta medida se aplicará a los nuevos centros de educación a distancia salvo en tres excepciones:

Las que cuenten con precios públicos fijados por cada comunidad autónomas Las que tengan su sede en territorios con lengua propia cooficial y cuando al menos el 50% de la docencia se vaya a impartir en dicha lengua Las que tengan financiación parcial de la comunidad autónoma, con un mínimo del 20% del presupuesto de la universidad.

El decreto afectará a ocho proyectos en marcha

El decreto también establece que los expedientes en proceso que aún no han recibido el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) deban recibir una evaluación positiva de la ANECA o de la agencia de calidad autonómica para poder abrir.

Actualmente hay ocho proyectos de universidad que se verán afectados ya que todavía están pendientes del informe del Ministerio: tres en Aragón (Universidad Internacional de Aragón UNIAR, The Power University, Universidad NCI Aragón); dos en Extremadura (Universidad Europea de Extremadura, CEU Núñez de Balboa); uno en Canarias (UDDI Universidad Digital); uno en Andalucía (Universidad Internacional de Estepona Antonio Guerrero) y uno en Asturias (Universidad Europea de Asturias).