La reciente clausura del colegio Montessori Village en Alcalá de Henares ha encendido las alarmas sobre la estabilidad financiera de varios centros

Método Montessori vs. Método tradicional: ventajas y desventajas en el desarrollo infantil

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La reciente clausura del colegio Montessori Village en Alcalá de Henares ha encendido las alarmas sobre la estabilidad financiera de varios centros educativos en la Comunidad de Madrid. Este caso vuelve a poner el foco sobre la situación financiera de varios centros educativos vinculados a las marcas Montessori Village, Seed Education y Scientia, que en los últimos años han acumulado quiebras, concursos de acreedores y reclamaciones judiciales en distintas comunidades autónomas.

Montessori Village, que ofrecía un modelo educativo bilingüe basado en la metodología Montessori para niños de 0 a 12 años, había estado operando con normalidad hasta diciembre. Sin embargo, problemas económicos y denuncias por impagos llevaron a su gestión, Alcalá de Henares Education Group SL, a presentar un concurso voluntario de acreedores el pasado octubre. A lo largo de los últimos años, varios colegios asociados con estas marcas han cerrado sus puertas.

Fuentes del sector educativo aseguran que otros centros relacionados con el mismo entramado empresarial, Sapienza (Tres Cantos), Montessori Tres Cantos, Montessori Village Colmenar Viejo, Pangea Madrid (Colmenarejo) y Pangea Coruña, atraviesan actualmente dificultades económicas y podrían verse afectados próximamente, señala El Mundo.

Entre los colegios que han quebrado se encuentran Scientia San Sebastián en Getafe y varios otros repartidos por el País Vasco y Cataluña. La situación ha llevado a muchos afectados a cuestionar la transparencia y ética detrás del funcionamiento de estos grupos educativos. El modelo a la hora de trabajar es el siguiente, según denuncian trabajadores y afectados. Los responsables adquieren colegios con problemas financieros o proyectos educativos en crecimiento, captan inversión privada y presentan planes de expansión ligados a metodologías innovadoras como Montessori. Durante una primera etapa, los centros operan con aparente normalidad, pero poco después comienzan los retrasos en nóminas, impagos a proveedores y deudas con la Seguridad Social. Finalmente, las sociedades gestoras acaban entrando en concurso de acreedores y los centros terminan cerrando sus puertas.

El temor ahora se centra en si otros colegios vinculados a los grupos Seed Education y Scientia podrían seguir el mismo camino en los próximos meses.