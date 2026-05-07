Juan Tejón 07 MAY 2026 - 17:31h.

Los educadores de infantil de los centros de 0 a 3 años han hecho la primera huelga de su historia

Primera huelga general de Educación Infantil en España: “Pedimos condiciones dignas para las criaturas y para las trabajadoras”

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Los educadores de infantil de los centros de 0 a 3 años han hecho la primera huelga de su historia. Denuncian abandono institucional, falta de inversión y piden mejoras laborales, además, de que se reconozca su labor de atención a medio millón de menores, informan A García, y A. Núñez.

"Somos educación no somos guardería", dicen, algo complicado cuando una sola persona tiene que encargarse de ocho bebés. Exigen que se las reconozca como personal educativo y se controle el número de niños por clase. "Nosotros tenemos a 18 niños en clase de 2 años, 8 niños lactantes para una persona", protestan.

Un exceso de trabajo que pone en peligfro la integridad de menores de tres años. Algo que bien sabe Ángela tras más de seis años trabajando en una escuela. "Nuestro reto diario ya no es educar sino que sigan respirando cuando salgan a las dos de la tarde". Asi de crudo. Así de real. Se quejan de llevar años con salarios congelados. "No llegamos a fin de mes".

La mayoría de ellas cobra el salario mínimo, Paula, licenciada en magisterio ni siquiera llega a esa cifra:"No cobramos ni el lsalario mínimo", reconoce.

Hoy 60.000 educadoras salen a la calle para que sus condiciones se equiparen a las del resto de Europa.