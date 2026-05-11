Claudia Barraso 11 MAY 2026 - 17:32h.

Ilona Hunkova vino a España de viaje con su novio, que fue encarcelado en Algeciras: ella tuvo un accidente de tráfico antes de desaparecer

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La extraña desaparición de Ilona Hunkova, una mujer ucraniana de 36 años ha llevado a su madre a pedir ayuda internacional después de no volver a saber nada de su hija desde el 25 de abril. Su rastro se pierde a las 12:51 horas en el municipio valenciano de Llíria, donde su teléfono se desconectó y nunca más volvió a dar señales.

Su madre, Nataliya Hunkova ha confesado que este caso parte de una historia de amor en el que la mujer viajó hasta España por un hombre: “Él le propuso matrimonio y en febrero viajaron en un coche Tesla a España”. Su novio, Patrick G., fue detenido y encarcelado en Algeciras por un delito que la familia de la desaparecida ha afirmado desconocer.

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Desde ese día las cosas fueron de mal en peor. Sola en España, Ilona sufrió un accidente de tráfico el 11 de marzo al encontrarse bajo los efectos del alcohol. Un delito por el que las autoridades le retiraron el pasaporte y que le hizo que estuviese sola, en un país extranjero, sin dinero y documentación, lo que le provocó entrar en un “estado nervioso”, según relata su madre, según recoge en declaraciones el medio 'Diario Montañés'.

Su estado mental comenzó a deteriorarse tras el encarcelamiento de su pareja y un psiquiatra determinó que padecía un trastorno bipolar en fase agua y, aunque su madre trató de ayudarla desde la distancia, la mujer afirma que se topó con un “muro burocrático” que le mantenía a la espera. Ilona comenzó a viajar por España sola tratando de buscar ayuda incluso en la embajada ucraniana.

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La llamada a su madre a las tres de la mañana

En uno de esos viajes, se trasladó hasta Alicante, donde comenzó la verdadera pesadilla para la madre: “Me llamó a las tres de la madrugada, diciéndome que estaba desorientada y que no sabía donde encontrar un hostal”. La última vez que pudo hablar con la desaparecida fue el 19 de abril y el 25 su móvil se apagó en Llíria, cerca de la autovía CV-35.

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Nataliya solo sabe que su hija tenía intención de regresar a Algeciras y nadie ha podido darle más información sobre dónde puede estar o hacia dónde se dirigió realmente: “En este momento no tengo ninguna información sobre mi hija y estoy profundamente preocupada por su vida. Ruego de todo corazón que me ayuden”.

Según van pasando los días su incertidumbre y preocupación aumentan, por lo que ha denunciado a las autoridades su desaparición y ha pedido la colaboración ciudadana para obtener cualquier pista que le ayude a saber el paradero de la ucraniana.