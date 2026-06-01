Miles de alumnos ya han hecho los primeros exámenes de la PAU en la Comunidad de Madrid, que por primera vez, utiliza una herramienta para evitar el fraude

Madrid y Guadalajara comienzan con la PAU: miles de estudiantes se enfrentan a una prueba más práctica, nuevas correcciones y control sobre las tecnologías

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Los primeros alumnos de los 300.000 que se presentan este curso a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) han sido los de la Comunidad de Madrid y terminarán este jueves 4 de junio, mientras que los últimos en terminar los exámenes lo harán el 11 de junio en otras partes de España. Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid utilizan por primera vez dispositivos de radiofrecuencia para detectar fraude.

La reportera Laura Solvez ha informado en directo desde la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid de que las "primeras sensaciones de los alumnos son buenas": "La mayoría de estudiantes están repasando con la sensación de jugarse mucho estos últimos días. Los alumnos de la Comunidad de Madrid han sido los primeros en enfrentarse a la PAU y en ver las medidas de control y seguridad para evitar el fraude".

El primer examen que han realizado los alumnos de la Comunidad de Madrid ha sido Lengua y Literatura y Madrid se ha convertido en la primera comunidad en dar el pistoletazo de la salida para unos exámenes que son la prueba definitiva para miles de alumnos. Muchos de los alumnos que ha entrevistado el equipo de Informativos Telecinco, tenían esa tradicional ilusión, pero también los nervios: "Estoy nervioso porque es el primer examen".

Cómo han identificado los dispositivos móviles o cascos encendidos

Además, a los nervios no acompañan las altas temperaturas que hacen que esa sensación se incremente: "Hace mucho calor y además los nervios hacen que haga mucho más calor", confirman tres alumnas. Como cada año, muchos alumnos usan sus trucos para repasar antes del examen, pero lo más llamativo vuelve a ser los amuletos que llevan cada uno de ellos al examen: "Un santo que me regaló mi tía".

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Pero lo que no se ha visto en las aulas ha sido un teléfono móvil o un dispositivo electrónico encendido, porque las universidades madrileñas se han encargado de que no quede ninguno por desconectar con una herramienta especial, tal y como confirma Rosa M. De la Fuente, la vicerrectora de estudiantes de la Universidad Complutense: "Es un dispositivo que mide la existencia de un teléfono móvil encendido y si hay alguna trasmisión con algún pinganillo".

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En alguna de las aulas se ha armado gran revuelo porque se han confiscado muchos dispositivos, algo que no ha gustado a los alumnos, pero que es necesario para evitar fraudes y notas injustas: "Todos vienen con sus cascos y el dispositivo ha pitado por el tema de la frecuencia", confirma uno de los responsables de supervisar los exámenes.