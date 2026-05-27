Antoni Mateu 27 MAY 2026 - 05:00h.

Estudiantes y profesores de la Univerisdad de Valladolid lanzan un 'escape room' virtual para ayudar al repaso de los conceptos en los exámenes de acceso a la universidad

Ni nervios ni improvisación: así preparan la PAU los alumnos que sacan más de un 13

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Si juntamos la selectividad, a la reina de Castilla María de Molina y a estudiantes de informática y ADE de la Universidad de Valladolid tenemos como resultado el videojuego educativo 'HuelGates'. Y el objetivo de este, más allá del entretenimiento, es el de repasar los conceptos que este año podrían salir en los exámenes de acceso a la universidad.

María Perrote -alumna de ADE de la Universidad de Valladolid- y Pablo Rivera -alumno de informática- son los cocreadores de este videojuego, que además está inspirado en la figura histórica de María de Molina, quién fue reina consorte de Castilla entre 1284 y 1295. Lo que empezó siendo un proyecto para un colegio de la zona, ha terminado en una plataforma gratuita para estudiar sin darse cuenta.

En qué consiste la app 'HuelGates'

El videojuego, explican sus creadores, es un 'scape room' virtual. Y su funcionamiento es sencillo: arranca en el convento de Santa María Real de las Huelgas -justo donde está enterrada María de Molina- y hay que conseguir escapar mediante la obtención de gemas. Para obtener estas, tendremos que ir visitando las diferentes zonas de la instalación y contestar preguntas.

"Hay preguntas de Economía, Física, Química y Matemáticas de exámenes de años anteriores. Sobre todo, de las pruebas de 2025 y 2024" explican sus creadores. De este modo, el objetivo es "que todo el mundo pueda repasar conceptos sin estresarse, pero a la vez, con el contenido que va a tener más números de salir", enfatizan.

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¿Y por qué centrarse en ciencia? Aunque se trata de un proyecto que está en fase inicial, según comentan desde el claustro de la UVA, "el videojuego está pensado para resolver preguntas numéricas y lo más exactas posibles", explica Rivera, quién ha sido el encargado de la programación del juego.

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"Los alumnos están más motivados para estudiar"

Este videojuego, gratuito y en fase inicial de lanzamiento, ya ha sido testeado en varios institutos y aulas de Bachillerato. Hasta ahora, el 'feedback' que se ha recibido pasa por una "mayor motivación" a la hora de estudiar.

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"Los profesores que han compartido el videojuego en las aulas nos cuentan cómo sus alumnos son más competitivos y están más motivados a la hora de resolver las pruebas", comentan. Pero, a su vez, para resolver las pruebas, antes hay que saberse los conceptos.

En este sentido, los creadores explican que "antes de jugar tienes que haber estudiado. Este juego no te ayudará a aprobar si no has abierto el libro. Pero sí a repasar lo que ya hemos memorizado, y hacerlo de una forma que sea divertida y entretenida".

"Nació fruto de una experiencia conjunta"

Además del propio reclamo de ser "el escape room que te salvará de la PAU", este proyecto ha sido fruto de "una colaboración entre carreras de la Universidad de Valladolid", explican desde la entidad.

Perrote ha sido la encargada de la estrategia de negocio, enfoque y promoción a través de redes sociales. Rivera, el programador. El objetivo final de este videojuego, de acuerdo con el claustro, era de "implementar en la vida real los conocimientos, dificultades e intersecciones de lanzar cualquier cosa al mercado para que los alumnos aprendan desde la universidad".