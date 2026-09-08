A los jóvenes de 15 años les cuesta leer, no son ágiles al hacerlo en voz alta y entender, los textos largos les aburren y no prestan atención.

España se hunde en el informe PISA con el peor resultado de su historia: los alumnos pierden un curso lectivo en Lectura y Matemáticas

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Es una de las preguntas que se realizó a los alumnos para elaborar el informe PISA. Mostraba un gráfico sobre el peligro en extinción de algunos grupos de especies. Y daba hasta cuatro opciones de respuesta. El caso es que a muchos alumnos les cuesta entender el enunciado. Buscamos a jóvenes en edad de hacer estas pruebas y les mostramos una de Ciencias de 2025, donde la compresión lectora es fundamental y lo detectan.

Tardan más o menos, pero todos contestan las respuesta correcta. Pero al verles ya nos damos cuenta de una cosa clara: les cuesta leer, no tienen fluidez al hacerlo en voz alta y les cuesta mantener la concentración a la hora de leer un texto más largo de lo que cabe en una pantalla del móvil.

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No tienen claro que todos sus compañeros acertaran porque saben que flaquean en eso de comprender lo que se les pregunta. Reconocen que la gente ya no lee y que el uso de las pantallas es total. Confirman que los textos largos les aburren, así que cuando hay mucha letra la cabeza se va para otro lado. Y la concentración, esencial a la hora de realizar cualquier prueba, desaparece.

El desplome más intenso del Informe PISA es de hecho, en Lectura, donde España, con 451 puntos, pierde 23 desde la anterior edición y se queda por debajo del promedio de la OCDE (461) y del total de la UE (459), que descienden 15 y 16 puntos respectivamente respecto a 2022. Según las equivalencias establecidas por este organismo, 20 puntos equivalen a un curso escolar. Eso significa que nuestros alumnos quinceañeros van dos cursos escolares por detrás de los de Reino Unido (494): es decir, un español de 15 años tiene el nivel de lectura de un británico de 13 años.

Una realidad que pone muy cuesta arriba la capacidad lectora y mental y que deja inermes a las nuevas generaciones ante la manipulación o los bulos. Ya se paga el uso excesivo de las pantallas y el escaso hábito de coger un libro y pasar sus páginas, recreando historias en nuestra mente, con la paciencia de saber que llegar al final nos costará un trabajo y la solución no la tendremos a golpe de click.

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Al abuso de las pantallas atribuyen los técnicos de la OCDE el descenso de los resultados. El analista senior de la OCDE y responsable de la coordinación del estudio PISA, Tue Halgreen, explica que la caída "puede tener que ver con el desarrollo tecnológico de la última década" por "determinados indicios", como que "el declive empezó en torno a 2015, que es también cuando empezaron los teléfonos móviles a ser de uso masivo".

Cuanto menos tiempo se destina a móviles mejor es el rendimiento de los estudiantes, algo que se está empezando a corregir en las aulas de España. La correlación se está haciendo cada vez más fuerte. Y las tareas específicas que dan problemas tienen que ver con la lectura de textos más largos: si tienen más de 400 palabras, que es lo que cabe en una pantalla, vemos más problemas". Lo hemos comprobado in situ.