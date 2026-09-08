El informe Pisa sitúa a la Comunidad de Madrid a la cabeza de España en materia educativa

Juan Tejón 08 SEP 2026 - 15:52h.

Solo este año, la Comunidad de Madrid incorporará cerca de 700 nuevos docentes especializados en lectura y matemáticas

España se hunde en el informe PISA con el peor resultado de su historia: los alumnos pierden un curso lectivo en Lectura y Matemáticas

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La Comunidad de Madrid se ha situado por primera vez al frente del informe PISA. Según los datos, el nivel medio de los estudiantes madrileños de 15 años equivale a dos cursos por encima del de los alumnos valencianos, una diferencia que la comunidad atribuye a su apuesta por reforzar el sistema educativo.

Aumenta el presupuesto en Educación

El Gobierno regional sostiene que estos buenos resultados se apoyan en una mayor capacitación del alumnado, derivada del refuerzo al profesorado.

Solo este año, la Comunidad de Madrid incorporará cerca de 700 nuevos docentes especializados en lectura y matemáticas, dos áreas clave en las evaluaciones internacionales. Además, destaca que cuenta con un presupuesto récord destinado a educación.

Las comparaciones internacionales también sitúan a Madrid en posiciones destacadas. En el informe, la comunidad supera a países tradicionalmente considerados referentes, como Finlandia o Alemania. En matemáticas, se coloca por delante de Noruega, y en lectura y ciencias mejora los resultados de Países Bajos.