La tendencia que impone la reina Letizia: los beneficios del tacón sensato

¿Alguna vez te has planteado qué tienen en común la reina Letizia y Hailey Bieber? Aunque aparentemente son muy distintas, ambas se han convertido en referentes de moda. No se les escapa ninguna tendencia y es justo ahí donde tienen un punto en común. Un must have en sus armarios que, además, según los expertos, es sano. Hablamos del "tacón sensato" y Flora González nos trae todos sus beneficios.