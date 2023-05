Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 23 de julio: sus razones y a quién beneficia

De esta forma, el real decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria electoral entrará en vigor el miércoles 31 de mayo , por lo que las cámaras se disolverán ese día para que las elecciones generales puedan celebrarse el día quincuagésimo cuarto -no antes ni después- posterior a la convocatoria.

La decisión de disolver las Cortes suele corresponder al Gobierno y en todos los casos es el rey quien decreta formalmente la disolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 62.b que no puede negarse a firmar cuando sea requerido para ello por el presidente del Gobierno o por el presidente del Congreso de los Diputados.

De momento, en el Congreso estaba previsto este miércoles la primera sesión de control al Gobierno tras las elecciones municipales y autonómicas del 28M aunque ya no se celebrará, mientras que para el martes 30 estaba previsto el inicio del pleno a las 15:00 horas así como las reuniones de la Mesa del Congreso y de la Junta de Portavoces.

José Pablo Ferrándiz , director de Opinión Pública y Estudios Políticos de España de Ipsos, considera en declaraciones a Informativos Telecinco que Pedro Sánchez sí será el candidato electoral para esas elecciones porque "no existe una alternativa en el PSOE y lo que tiene que hacer ahora Pedro Sánchez es refrendar su liderazgo".

Ferrándiz no cree que sea un dato significativo. "No se ha demostrado que haya un cambio significativo del voto porque se produzca en medio de unas vacaciones de verano. Se han hecho elecciones en domingo, fin de semana, períodos navideños y no se ha notado en la participación". Pero una cosa es clara. Las próximas elecciones generales, adelantadas al 23 de julio por el Gobierno, serán las primeras que se celebrarán en España en plenas vacaciones de verano: nunca ha habido comicios al Congreso y al Senado ni en julio ni en agosto.