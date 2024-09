50 años del primer atentado indiscriminado de ETA, la masacre que la banda quiso ocultar

A punto de cumplirse 50 años de ese atentado, que mató a trece personas -once ese mismo día y dos que murieron después- sale a la luz el libro "Dinamita, tuercas y mentiras", de los historiadores Gaizka Fernández Soldevilla y Ana Escauriaza, publicado por Tecnos y apoyado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, cuya sede en Vitoria acoge precisamente una exposición sobre esta acción terrorista.

El libro no relata solo la historia de este atentado, sino que se adentra en la actividad de ETA en el tardofranquismo. Fue el periodo en el que aplicó la estrategia de acción-reacción-acción.

ETA no se atribuyó esta masacre. Y no solo eso, sino que mintió. La banda quería asesinar a policías, pero ese día no murió ninguno. Eso originó un debate interno en la organización terrorista que duró casi un mes.