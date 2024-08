El presidente de Canarias reclama una "política migratoria" y un "pacto de Estado" frente al "cruce de declaraciones" PP-PSOE

"Nosotros no vamos a tirar la toalla. No nos podemos resignar a que suceda lo que está ocurriendo en Canarias. No nos podemos resignar a que en los próximos meses la situación genere desasosiego en nuestra población. No nos podemos resignar a que la gente siga muriendo y no nos podemos resignar a convertirnos en la cárcel del sur de Europa para los menores, los niños y las niñas migrantes. No es justo, no nos lo merecemos los canarios", ha explicado.