Un nuevo frente abierto con México: el Gobierno ya tiene crisis diplomáticas con cinco países

La no invitación al Rey Felipe VI a la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana , Claudia Sheinbaum , ha abierto un nuevo frente al Gobierno, que actualmente tiene crisis diplomáticas por distintos motivos con cinco países: México, Venezuela, Argentina, Israel y Argelia .

Sheinbaum ha justificado su decisión de invitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y no al monarca porque este nunca respondió a la carta que en marzo de 2019 le envió el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador .

En este tiempo, la relación se ha mantenido a otros niveles pero no ha habido contactos al más alto nivel, entre otras cosas porque además AMLO, como se conoce popularmente al mandatario, no suele realizar viajes al extranjero y no ha asistido a las Cumbres Iberoamericanas, foro que podría haber permitido contactos con el Rey o con Sánchez.