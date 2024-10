Mónica García, tras vandalización de su coche, acusa a la derecha de liderar agenda de "bullying político a adversarios"

García ha dejado claro que la vandalización no ha sido contra una vecina "a la que un día se le fue a pedir sal y no la dio" sino contra el Gobierno de España. "Me lo han vandalizado como Gobierno de España, me lo han vandalizado como ministra, me lo han vandalizado como mujer y como progresista. Y esto a la sociedad nos debe de poner una alarma", ha advertido.