Los diputados de PP y Vox firmaron haber "estudiado con todo detenimiento" la reforma que beneficia a los etarras

La reforma de la ley de intercambio de información sobre antecedentes penales en la UE fue aprobada por unanimidad en el Congreso y que se aprobará por el Senado, donde no ha recibido enmiendas, pese a que con ella 44 etarras que cumplen condena en España verán computado su tiempo en prisión en Francia, por lo que saldrán antes de la cárcel.

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha admitido que su partido "no está satisfecho con lo que ha ocurrido" y ha reiterado que en este momento es más importante "buscar soluciones" que "depurar responsabilidades". "Lamentablemente no lo vimos, no lo vio nadie, nadie nos advirtió, ni los letrados de la Cámara, ni ninguna organización, nadie lo vio hasta el pasado fin de semana", ha agregado.