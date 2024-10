Así confesaba Juan Carlos I sus miedos a Bárbara Rey: "Si no hay un pacto entre Felipe y Aznar, esto iba a ser la Marimorena"

"Yo no digo que me llegue a mí, pero casi, casi, sí", señala el rey emérito en el audio. "¿A ti cómo te va a llegar?", preguntaba Bárbara Rey. "Me puede llegar", subrayaba el monarca. Él lo tenía claro. En ese contexto de crisis del socialismo, el entonces jefe del Estado apostaba por un pacto entre el PP y el PSOE. Porque si no, como explicaba, no estaría asegurada la estabilidad política.