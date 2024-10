"Evidentemente, es imposible que cada una de las personas que hemos compartido con él parcelas de nuestra vida, en el ámbito que sea, no pensemos cómo no pudimos ver que estábamos ante alguien con esas múltiples caras, cómo pudimos cegarnos ante ese nivel de manipulación ", explica.

Además, resalta que "ni he sido parte ni tengo constancia de ningún encubrimiento de ninguna agresión ni acción violenta, porque no lo ha habido. Más bien me siento profundamente engañada, y ese engaño resulta devastador".