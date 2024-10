El comandante Rubén Villalba detenido por el 'caso Koldo' rechaza declarar en el Senado: "No se ría; ¿no se da cuenta de que no tiene gracia?"

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, detenido por su presunta implicación en el 'caso Koldo', ha rechazado este lunes declarar ante la comisión de investigación en el Senado, recordando que tampoco lo hizo en su momento ante el juez de la Audiencia Nacional. "Actualmente me encuentro inmerso en una investigación judicial. Por lo tanto, en su día no declaré ante su señoría de la Audiencia Nacional número 2 y, por tal motivo, tampoco lo haré en esta sala. Me acojo a mi derecho a no declarar, no contestaré a ninguna pregunta", ha señalado Rubén Villalba en su primera intervención.