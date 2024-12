La secretaria de Política Económica y Transformación Digital del PSOE, Emma López, insta al PP a abandonar la mano de la ultraderech a que le lleva lejos de un consenso de Estado del que no debiera alejarse y retomar una negociación silenciosa sobre la reforma de la Ley de Extranjería.

Lo ha hecho en Las Palmas de Gran Canaria, donde descansa estos días, al ser preguntada por EFE por los planes que tiene el PSOE para conseguir materializar la hasta ahora fracasada reforma legal para establecer una acogida obligatoria por parte de todas las comunidades autónomas de los casi 6.000 menores extranjeros no acompañados que tutela Canarias.

López ha recalcado que "lo que no puede ser es que el PP, por un mero punto partidista y por abrazar los postulados de la ultraderecha , dé la espalda a territorios" como el canario, donde es incesante la llegada de migrantes a bordo de pateras, cayucos y neumáticas en los últimos días.

